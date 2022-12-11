بصناعة زيزو.. شلبي يسجل أول أهدافه مع الزمالك أمام بيراميدز

سجل مصطفى شلبي أول أهدافه مع الزمالك أمام بيراميدز في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة للدوري المصري.

ولعب أحمد سيد زيزو ضربة ركنية إلى مصطفى شلبي في الدقيقة الرابعة ليسدد وتغير اتجاهها وتسكن الشباك.

وشارك شلبي في ثلاث مباريات مع الزمالك هذا الموسم قبل مواجهة اليوم، صنع خلالها هدفا واحدا.

الهدف هو الأول لشلبي ضد بيراميدز في المواجهة الرابعة له أمامهم.

ويلعب مصطفى شلبي -27 عاما- في مركز الجناح الأيسر وكان قد انتقل إلى صفوف إنبي في 2020 قادما من بترول أسيوط.

قبل أن ينتقل إلى الزمالك في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

وساهم شلبي في 12 هدفا في مسابقة الدوري الموسم الماضي إذ سجل 10 وصنع اثنين آخرين في 28 مباراة خاضهم مع الفريق.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 11 نقطة من خمس مباريات.

وهو نفس رصيد بيراميدز من النقاط والذي يحتل المركز الرابع.

يذكر أن الزمالك انتصر في مباراتي الموسم الماضي ذهابا وإيابا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم ثلاثة أهداف دون مقابل.