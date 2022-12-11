الانتصار الثاني.. طلائع الجيش يستغل أخطاء المصري ويضربه بثلاثية

حقق طلائع الجيش فوزه الثاني في الموسم بالدوري الممتاز بالانتصار على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

المباراة أقيمت على ملعب السويس الجديد في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وسجل أهداف طلائع الجيش كل من خالد قمر وكريم طارق ومحمد شحاتة، بينما سجل محمد عبد اللطيف "جريندو" هدف المصري الوحيد.

بذلك الفوز ارتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة السابعة في المركز التاسع، بينما توقف رصيد المصري عند النقطة السادسة في المركز الـ 14.

واستمر المصري بفوز واحد فقط من بداية الدوري ولم يحقق أي فوز منذ تولي طارق سليمان المسؤولية الفنية.

بدأت المباراة بإصابة مبكرة لكريم العراقي في الدقيقة السادسة ليتم استبداله بأسامة الجزار.

وفي الدقيقة الـ 15 كاد محمد عنتر أن يفتتح التسجيل لمصلحة المصري بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن كرته مرت بجوار المرمى.

وتصدى محمود جاد لتسديدة من أحمد سمير من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 20.

وتقدم طلائع الجيش بالهدف الأول عن طريق خالد قمر بعد خطأ من محمود جاد في إخراج الكرة العرضية لترتد من رأس قمر ويضعها في الشباك في الدقيقة الـ 42.

وبعد ثلاثة دقائق فقط أضاف كريم طارق الهدف الثاني لطلائع الجيش مستغلا تمريرة من خالد قمر داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في المرمى.

وفي الشوط الثاني قلص المصري الفارق عن طريق محمد عبد اللطيف "جريندو" بعد عرضية من عمرو مرعي.

وكاد حسين السيد أن يتعادل للمصري بعد مرور بشكل رائع في الدقيقة الـ 79 ولكن تسديدته تصدى لها عماد السيد.

وأضاف طلائع الجيش الهدف الثالث بعد خطأ قاتل من محمود جاد الذي حاول المرور من محمد شحاته الذي قطع الكرة ووضع الكرة في الشباك.

وعقب الهدف حصل فريد شوقي على بطاقة حمراء بسبب اشتباكات بين لاعبي الفريقين انتهت باعتداء فريد شوقي على أحمد أيمن منصور.

وكاد لاعبي طلائع الجيش أن يضيفون الهدف الرابع في أكثر من مناسبة من هجمات مرتدة ولكنهم لم ينجحوا لتنتهي المباراة بفوزه ليحقق انتصاره الثاني بالدوري هذا الموسم.

وسيلعب طلائع الجيش في مباراته المقبلة ضد غزل المحلة على ملعب الأخير، بينما سيلعب المصري مع حرس الحدود.