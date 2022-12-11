بيان من الاتحاد الإنجليزي بعد الإقصاء من كأس العالم

أصدر مارك بولينجام المدير التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانا عقب توديع منتخب بلاده لكأس العالم 2022.

وهُزم منتخب إنجلترا أمام فرنسا أمس السبت بهدفين لهدف في ربع نهائي المونديال القطري في ملعب البيت.

وجاء بيان المدير التنفيذي للاتحاد الإنجليزي عبر موقع الأخير الرسمي كالتالي:

مثل كل المشجعين الإنجليز نحن نشعر بالألم للهزيمة في ربع النهائي مثل المدربين واللاعبين والجماهير.

جاريث ساوثجيت مدرب المنتخب ومساعده ستيف هولاند أعدا الفريق بشكل استثنائي خلال البطولة.

كل اللاعبين كانوا ملتزمين ويعملون من أجل الفوز بالكأس وبقيادة جيدة جدا من هاري كين.

لكن يمكن أن يكون للرياضة بعض التفاصيل والهوامش، وفي يوم ملاقاة أبطال العالم الحاليين لم يكن الأمر كذلك.

هذا منتخب شاب مثير للغاية وعلى الرغم من خيبة الأمل الشديدة من الليلة الماضية، يجب أن يكون الجميع فخور بأدائهم في قطر.

نحن فخورون للغاية بساوثجيت واللاعبين والمدربين والمشجعين، ونقدر العمل الشاق الذي تم القيام به.

ويملك ساوثجيت عقدا مع الاتحاد الإنجليزي مستمر لنهاية يورو 2024.

لكن المدرب الإنجليزي أكد عقب الإقصاء المونديالي أنه يحتاج للوقت للتفكير في مستقبله بشكل أكبر.

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