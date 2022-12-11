تشكيل الزمالك - يوسف حسن أساسي لأول مرة أمام بيراميدز.. وشيكابالا على الدكة

يقود يوسف حسن هجوم الزمالك أمام بيراميدز في الدوري المصري.

ويلعب الزمالك ضد بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة للدوري المصري، التي تقام في استاد القاهرة.

ويلعب يوسف حسن لأول مرة في التشكيل الأساسي للزمالك، بعد انتقاله للأبيض في الصيف الماضي قادما من وادي دجلة.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

المرمى: محمد عواد

الدفاع: مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي

الوسط: سيد عبد الله – عمرو السيسي – إمام عاشور – أحمد فتوح

الهجوم: زيزو – يوسف حسن – مصطفى شلبي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد صبحي – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – نبيل عماد – يوسف إبراهيم "أوباما" – شيكابالا – يوسف أسامة – سيف جعفر - سامسون

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة، وهو نفس رصيد بيراميدز صاحب المركز الرابع.

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