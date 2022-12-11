اختبر معلوماتك - هل شاهدت فوز المغرب على البرتغال جيدا؟

الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 17:43

كتب : محمود صلاح

ياسين بونو - المغرب - البرتغال

هل شاهدت مباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم جيدا؟

FilGoal.com يختبر ذاكرتك بعد فوز المغرب التاريخي على البرتغال.

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المغرب البرتغال كأس العالم 2022 كويز في الجول
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