NBA - في لقاء تكرار نهائي الموسم الماضي.. جولدن ستيت يهزم بوسطن

حقق فريق جولدن ستيت واريورز الفوز على بوسطن سيلتيكس بنتيجة 123-107 في قمة مباريات دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين NBA.

وجاء اللقاء كإعادة لنهائي الدوري الموسم الماضي بين الفريقين والذي فاز به أيضا جولدن ستيت واريورز.

وتألق خلال المباراة ثنائي جولدن ستيت ستيف كيري وكلاي تومسون، وسجل الأول 32 نقطة بينها 6 ثلاثيات وقدم 7 تمريرات مساعدة وأكمل 6 متابعات.

أما كلاي تومسون سجل 34 نقطة و5 متابعات.

ولا يزال بوسطن سيلتيكس متصدرا للقسم الشرقي في دوري NBA بـ21 انتصار و6 هزائم.

ويأتي جولدن ستيت في المركز الثامن بالقسم الغربي بـ14 انتصار و13 هزيمة.

video:1