الدرجة الثانية – نبيل محمود يتولى تدريب المنيا

الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 17:19

كتب : رضا السنباطي

المنيا

أعلن نادي المنيا اليوم الأحد تعاقده رسميا مع نبيل محمود ليصبح المدير الفني الجديد للفريق خلفا لمحمد عبد المجيد "بيبو"

وحرص نبيل محمود على متابعة تدريبات الفريق من الملعب اليوم مباشرة في حضور العديد من أعضاء مجلس الإدارة.

ويتمتع المدير الفني الجديد بخبرات فنية كبيرة لتدريبه العديد من الأندية في مصر والسودان، كما سبق له تدريب فريق المنيا منذ عدة سنوات.

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وتعد أخر تجارب نبيل محمود قيادته لفريق الناصر السوداني، وسبق له تحقيق الصعود مع نادي الرجاء للدوري الممتاز.

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وخاض المنيا ثماني مباريات في مجموعة الصعيد وحصد ست نقاط ويحتل المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول الترتيب.

وفاز المنيا مرة وحيدة وتعادل ثلاث مرات وهُزم في أربع مباريات.

وسيواجه المنيا منافسه الجونة يوم الخميس المقبل.

وبدأ المنيا الموسم بأمير عزمي مجاهد كمدرب تلاه محمد عبد المجيد "بيبو".

المنيا الدرجة الثانية
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