كرة سلة – سبورتنج يحقق فوزه الثاني ويكتسح بطل رواندا في بطولة إفريقيا للسيدات

فاز سبورتنج على آيه بي آر الرواندي بنتيجة 89-68 في دور المجموعات لبطولة إفريقيا للسيدات لكرة السلة.

وحقق فريق سيدات سبورتنج فوزه الثاني في ثاني مبارياته بالبطولة، بعد تغلبه يوم أمس على فيل دو داكار السنغالي بنتيجة 66-50.

ورفع سبورتنج رصيده إلى 4 نقاط وهو نفس رصيد فيروفياريو مابوتو الموزمبيقي.

ويلتقي الفريقان بعد غد الثلاثاء لتحديد صدارة المجموعة الثانية.

وتألقت الأمريكية سييرا جاناي ديلارد لاعب سبورتنج وسجلت 20 نقطة في الفوز على آيه بي آر الرواندي، كما قدمت 4 تمريرات حاسمة، بالإضافة إلى افتكاكها الكرة 4 مرات. فيما سجلت هاجر عامر 23 نقطة لـ سبورتنج.

وتقام البطولة في العاصمة الموزمبيقية مابوتو من 9 إلى 17 ديسمبر.