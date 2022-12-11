انتهت في الدوري المصري - سموحة (0) - (0) المقاولون العرب.. تعادل سلبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة سموحة ضد المقاولون العرب في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

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ق 89 محمد مجلي بدلا من جون أوكلي

ق 89 محمد عصام بدلا من محمد سعيد في صفوف سموحة

ق 81 محمد سالم بدلا من محمد شوقي غريب

ق 66 تبديلان في صفوف المقاولون بنزول فادي فريد وعبد الرحمن خالد بدلا من يسوف الجوهري ولويس إدوارد

ق 64 بنيامين بواتينج وأبو بكر ليادي ومحمود عبد الحليم بدلا من أحمد مصطفى ومحمد نادي وصديق كالابا

ق 63 تسديدة من جوزيف أوتشايا من يسار منطقة الجزاء ردت من دفاعات فريق سموحة.

ق 46 أحمد عاطف بدلا من مامادو نياس في صفوف المقاولون

ق 46 تبديل في صفوف سموحة بخروج حسين فيصل ودخول أحمد عبد الرسول

نهاية الشوط الأول

ق 42 كرة عرضية من جون أوكلي من جهة اليمين قابلها مامادو نديكو نياس براسية من داخل منطقة الــ 6 ياردات ولكنها مرت بعيدة عن المرمى.

ق 38 بطاقة صفراء من نصيب فاروقا نور الدين لاعب فريق المقاولون العرب بعد إعاقته محاولة مرور حسين فيصل على حدود منطقة الجزاء.

ق 17 تسديدة قوية من محمد سعيد لاعب فريق سموحة من يمين منطقة الجزاء أبعدها الحارس محمود أبو السعود من يسار مرماه إلى ركنية من جهة اليمين.

ق 16 تسديدة من جوزيف اوتشايا لاعب فريق المقاولون من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى

ق 14 بطاقة صفراء من نصيب الصباحي عماد لاعب فريق سموحة بعد تدخل قوي على أقدام يوسف الجوهري في منتصف الملعب.

ق 13 كرة عرضية من حسين فيصل لاعب فريق سموحة من جهة اليسار قابلها محمد سعيد برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

بداية المباراة