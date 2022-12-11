انتهت في الدوري المصري - سموحة (0) - (0) المقاولون العرب.. تعادل سلبي

الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 16:54

كتب : FilGoal

احتفال إليا سيلا لاعب سموحة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة سموحة ضد المقاولون العرب في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

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ق 89 محمد مجلي بدلا من جون أوكلي

ق 89 محمد عصام بدلا من محمد سعيد في صفوف سموحة

ق 81 محمد سالم بدلا من محمد شوقي غريب

ق 66 تبديلان في صفوف المقاولون بنزول فادي فريد وعبد الرحمن خالد بدلا من يسوف الجوهري ولويس إدوارد

ق 64 بنيامين بواتينج وأبو بكر ليادي ومحمود عبد الحليم بدلا من أحمد مصطفى ومحمد نادي وصديق كالابا

ق 63 تسديدة من جوزيف أوتشايا من يسار منطقة الجزاء ردت من دفاعات فريق سموحة.

ق 46 أحمد عاطف بدلا من مامادو نياس في صفوف المقاولون

ق 46 تبديل في صفوف سموحة بخروج حسين فيصل ودخول أحمد عبد الرسول

نهاية الشوط الأول

ق 42 كرة عرضية من جون أوكلي من جهة اليمين قابلها مامادو نديكو نياس براسية من داخل منطقة الــ 6 ياردات ولكنها مرت بعيدة عن المرمى.

ق 38 بطاقة صفراء من نصيب فاروقا نور الدين لاعب فريق المقاولون العرب بعد إعاقته محاولة مرور حسين فيصل على حدود منطقة الجزاء.

ق 17 تسديدة قوية من محمد سعيد لاعب فريق سموحة من يمين منطقة الجزاء أبعدها الحارس محمود أبو السعود من يسار مرماه إلى ركنية من جهة اليمين.

ق 16 تسديدة من جوزيف اوتشايا لاعب فريق المقاولون من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى

ق 14 بطاقة صفراء من نصيب الصباحي عماد لاعب فريق سموحة بعد تدخل قوي على أقدام يوسف الجوهري في منتصف الملعب.

ق 13 كرة عرضية من حسين فيصل لاعب فريق سموحة من جهة اليسار قابلها محمد سعيد برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

بداية المباراة

سموحة المقاولون العرب الدوري المصري الممتاز
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