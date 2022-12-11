رغم هدف غائب من 5 سنوات.. علامة الجزاء تنصر غزل المحلة وتعمق جراح الداخلية

فاز غزل المحلة على الداخلية بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب المحلة، بالجولة الرابعة للدوري المصري.

سجل غزل المحلة هدفيه من ركلتي جزاء بواسطة أحمد الشيخ ومعاذ الحناوي، بينما سجل سمير فكري هدف الداخلية الوحيد.

ليرفع غزل المحلة رصيده إلى 13 نقطة ويتقدم مؤقتا إلى المركز الثالث بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر الذي خاض مباراة أقل.

فيما تجمّد رصيد الداخلية عند نقطتين في المركز 18 الأخير.

وعجز الداخلية عن تحقيق فوزه الأول في الدوري هذا الموسم، إذ اكتفى بتعادلين و4 هزائم.

فيما عاد غزل المحلة لطريق الانتصارات بعد هزيمته في المباراة الماضية أمام الأهلي.

وتواصل عجز رضا شحاتة المدير الفني للداخلية عن الفوز أمام غزل المحلة، إذ خسر أمامه مرتين وتعادل في مرتين.

فيما فاز نيكوديموس بابافاسيليو على رضا شحاتة لأول مرة، بعد أن خسر أمامه وقتما كان مدربًا لـ وادي دجلة في أكتوبر 2020.

تعديل وحيد

لجأ كل مدير فني إلى تعديل وحيد في تشكيلته بالمقارنة مع المباراة الماضية.

ودخل عبد الرحمن عاطف في هجوم غزل المحلة على حساب باولن فوافي، ليجاور عبده يحيى.

فيما شارك سيرج إيريك لاعب الداخلية أساسيا ويجاور رشيد أحمد ووليد مصطفى في الخط الأمامي.

المحلة يبدأ عبد الرحمن عاطف وعبده يحيى في الهجوم، والداخلية يبدأ بوليد مصطفى وأحمد رشيد ⚽️#في_الدوري pic.twitter.com/uD5PS6FD3W — FilGoal (@FilGoal) December 11, 2022

ضغط لزعيم الفلاحين

بدأ غزل المحلة المباراة بقوة، فمرر عبده يحيى بمهارة نحو أحمد النادري الذي انفرد بالمرمى في الدقيقة التاسعة، لكن رضا السيد حارس مرمى الداخلية تألق وأبعد إلى الركنية.

اللحظات التالية عرفت إصابة عبده يحيى في الرأس، ليتدخل الجهاز الطبي ويضع ضمادة على رأس مهاجم الغزل.

أول رد من الداخلية انتظر حتى الدقيقة 20 عندما اخترق سيرج إيريك منطقة جزاء المنافس وسدد كرة استقرت بين قفازي محمود الحضري.

اهتزت الشباك

نقطة التحول في الشوط الأول كانت لمسة يد مؤمن عاطف داخل منطقة جزاء الداخلية، ليحصل غزل المحلة على ركلة جزاء في الدقيقة 22.

أحمد الشيخ انبرى للتسديد، ونجح في افتتاح التسجيل بنجاح في الدقيقة 23.

ليرفع الشيخ رصيده إلى 5 أهداف في صدارة هدافي الدوري المصري هذا الموسم بفارق هدفين عن أقرب مطارديه.

وبات الشيخ على بعد هدف واحد من معادلة أفضل سجل تهديفي له بتسجيل 6 أهداف في موسم 2020\2021 بكمله.

الرد لم يتأخر، فتعادل الداخلية في الدقيقة 27 بتسديدة سمير فكري التي اصطدمت بـ مصطفى العش.

وسجل فكري ثاني أهدافه في مسيرته بالدوري المصري، والأول له منذ 5 سنوات، إذ هز الشباك في المسابقة المحلية للمرة الأخيرة بقميص إنبي أمام الإنتاج الحربي في ديسمبر 2017.

غزل المحلة عاد للتهديد، فانطلق أوروك -نجم الشوط الأول- من الجهة اليسرى وأرسل عرضية رائعة قابلها الشيخ بتسديد من لمسة واحدة في الدقيقة 33، لكن رضا السيد حارس مرمى الداخلية تصدى ببراعة.

مع بداية الشوط الثاني تحرّك رضا شحاتة ودفع بـ كريستوفر جون على حساب وليد مصطفى.

من جانبه أجرى غزل المحلة أول تغيير في الدقيقة 59 بخروج عبد الرحمن عاطف وإقحام خالد الإخميمي.

أصحاب الارض حاولوا التحرك، فسدد حميد ماو من مسافة بعيدة، لكن كرته جاورت القائم.

شحاتة تدخل مجددا، فدخل الثنائي مصطفى فوزي ومهاب ياسر، بدلا من سيرج إيريك ورشيد أحمد في الدقيقة 65.

البديل كريستوفر جون حاول التسجيل في الدقيقة 71، لكن الحضري أمسك الكرة على مرتين.

التبديلات تواصلت، فخرج أحمد الشيخ وإيهاب سمير، وعوضهما فوافي ومحمد بازوكا.

القاضية

الإثارة وصلت إلى قمتها في الدقيقة 78 عندما نفذ جابرييل أوروك ركلة حرة أبعدها رضا السيد بصعوبة، لترتد الكرة وتصطدم بالمدافعين وسط مطالبات بركلة جزاء.

بعد مراجعة اللقطة بتقنية الفيديو، أعلن الحكم عن ركلة جزاء أخيرا في الدقيقة 81 بداعي لمسة يد على آلان تشامبادي.

لينبري الحناوي وينفذ بنجاح مسجلا هدف التقدم في الدقيقة 82.

الإثارة لم تتوقف، فكاد كريستوفر جون أن يدرك التعادل في الدقيقة 88، لكن تسديدته جاورت القائم.

غزل المحلة كاد أن يقتل المباراة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بانطلاقة باولن فوافي، لكن تشامبادي عرقله وتحصل على بطاقة صفراء رغم كونه آخر مدافع.