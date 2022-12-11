رونالدو: كأس العالم كان حلمي الأكبر وانتهى بالأمس.. ولم أدر ظهري أبدا لزملائي وبلدي

الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 16:43

كتب : FilGoal

البرتغال - سويسرا - كريستيانو رونالدو

كتب كريستيانو رونالدو رسالة اعتذار للجماهير البرتغالية بعد الخروج من كأس العالم 2022.

وكان منتخب البرتغال قد خرج من دور المجموعات بعد الخسارة من المغرب بهدف دون رد.

وكتب رونالدو عبر حسابه على فيسبوك: "الفوز بكأس العالم مع البرتغال كان أكبر حلم في مسيرتي وأكثر ما طمحت له، لحسن الحظ توجت بالعديد من الألقاب الدولية بما في ذلك مع البرتغال ولكن وضع اسم بلدنا على أعلى مستوى في العالم كان حلمي الأكبر".

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وتابع "لقد قاتلت من أجل ذلك الحلم في ظهوري الخامس لقد سجلت أهدافا في كأس العالم على مدار 16 عاما وكنت دائما بجانب لاعبين رائعين وبدعم ملايين من البرتغاليين بذلت قصارى جهدي وتركت كل شيء في الملعب ولم أدر وجهي أبدا للقتال ولم أتخل أبدا عن هذا الحلم".

وأضاف "للأسف انتهى الحلم بالأمس وأريدكم أن تعرفوا جميعا أن الكثير قد قيل والكثير قد كتب وتم التكهن به لكن تفاني للبرتغال لم يتغير أبدا وكنت دائما مناضلا من أجل هدف الجميع ولم أدير ظهري أبدا لزملائي وبلدي".

وأتم "لا يوجد أكثر لأقوله الآن؟، شكرا للبرتغال وشكرا لقطر لقد كان الحلم جميلا بينما دام، الآن نأمل أن تسمح الأجواء لكل شخص بالخروج باستنتاجه الخاص".

رونالدو كان قد أشار قبل البطولة إلى أنها ستكون الظهور الأخير له في كأس العالم إلا أنه لم يشكف عن ذلك بشكل صريح خلال بيانه وما إذا كان سيعتزل اللعب الدولي أم سيستمر حتى يورو 2024 على الأقل.

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