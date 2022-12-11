تشكيل المصري - مرعي وإيتوجا يقودان الهجوم.. وعمرو طارق ظهير أيسر

الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 16:25

كتب : FilGoal

الزمالك والمصري

أعلن طارق سليمان مدرب المصري تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة طلائع الجيش.

ويلتقي المصري مع طلائع الجيش على استاد السويس الجديد في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة.

وشهد التشكيل مشاركة عمرو مرعي وفرانك إيتوجا في هجوم المصري بشكل أساسي.

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ويلعب عمرو طارق كظهير أيسر في ظهوره الأول مع الفريق.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي - عماد الدين بو بكر - محمد دبش - عمرو طارق

الوسط: فريد شوقي - إيزي إيميكا

أمامهما - محمد عنتر - إلياس الجلاصي - فرانك إيتوجا

الهجوم: عمرو مرعي

ويجلس على مقاعد البدلاء:

الحارس: أحمد مسعود

الدفاع: حسين السيد - إسلام أبو سليمة - عمرو السعداوي

الوسط: أحمد الشيخ - محمد عبد اللطيف "جريندو" - أسامة الجزار - عمرو موسى

الهجوم: أنتوني أوكبوتو

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