الخطيب: المغرب وقطر أثبتا قدرة الدول العربية على التفوق

أشاد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بما يقدمه منتخب المغرب في كأس العالم 2022.

ووصل منتخب المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 بعد الفوز على البرتغال بهدف دون رد ليصبح أول منتخب عربي أو إفريقي يصل لتلك المرحلة.

وأقام الأهلي مؤتمرا صحفيا لإعلان توقيع الشراكة مع شركة GLC لتكون راع جديد للفريق.

وقال الخطيب خلال المؤتمر: "منتخب المغرب أثبت أن الكرة العربية قادرة على المنافسة في أكبر المستويات من خلال الانضباط والالتزام والثقة بالنفس".

وواصل "أهنئ المسؤولين على الكرة المغربية وأتمنى لهم التوفيق ومواصلة كتابة التاريخ في كأس العالم".

وتابع "قطر تنظم كأس عالم تاريخي وستصعب المهمة على أي دولة تستضيفه بعدها قطر قدمت صورة مبهرة للعالم بأجمعه".

وأكمل "نحن سعداء بما قدمته قطر والمغرب وهو ما يثبت قدرة الدول العربية على النجاح في التنظيم أو المنافسة في المستويات الكبيرة".

وأتم "أتمنى أن يكون هذا الإنجاز دافعا للأمرة العربية ودعوة لإعادة الحسابات في المنظومة الرياضية المصرية خاصة أن مصر تستحق مكانة أفضل في ظل الدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي في توفير المناخ اللازم للنجاح وكونها أول دولة عربية تأهلت لكأس العالم".

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة محققا العلامة الكاملة في أول 5 جولات.