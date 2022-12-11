الخطيب: المغرب وقطر أثبتا قدرة الدول العربية على التفوق

الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 15:45

كتب : FilGoal

محمود الخطيب رئيس الأهلي

أشاد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بما يقدمه منتخب المغرب في كأس العالم 2022.

ووصل منتخب المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 بعد الفوز على البرتغال بهدف دون رد ليصبح أول منتخب عربي أو إفريقي يصل لتلك المرحلة.

وأقام الأهلي مؤتمرا صحفيا لإعلان توقيع الشراكة مع شركة GLC لتكون راع جديد للفريق.

أخبار متعلقة:
رابيو: لن نقلل من شأن المغرب تشكيل ليفربول – صلاح أساسي أمام ليون فيتوريا يزور قطاع الناشئين بإنبي قبل الشهرة.. 10 صور لنجوم المغرب تخبرك عن ماضي أسود الأطلس

وقال الخطيب خلال المؤتمر: "منتخب المغرب أثبت أن الكرة العربية قادرة على المنافسة في أكبر المستويات من خلال الانضباط والالتزام والثقة بالنفس".

وواصل "أهنئ المسؤولين على الكرة المغربية وأتمنى لهم التوفيق ومواصلة كتابة التاريخ في كأس العالم".

وتابع "قطر تنظم كأس عالم تاريخي وستصعب المهمة على أي دولة تستضيفه بعدها قطر قدمت صورة مبهرة للعالم بأجمعه".

وأكمل "نحن سعداء بما قدمته قطر والمغرب وهو ما يثبت قدرة الدول العربية على النجاح في التنظيم أو المنافسة في المستويات الكبيرة".

وأتم "أتمنى أن يكون هذا الإنجاز دافعا للأمرة العربية ودعوة لإعادة الحسابات في المنظومة الرياضية المصرية خاصة أن مصر تستحق مكانة أفضل في ظل الدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي في توفير المناخ اللازم للنجاح وكونها أول دولة عربية تأهلت لكأس العالم".

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة محققا العلامة الكاملة في أول 5 جولات.

محمود الخطيب الأهلي المغرب قطر كأس العالم
نرشح لكم
تشكيل المصري - مرعي وإيتوجا يقودان الهجوم.. وعمرو طارق ظهير أيسر فيتوريا يزور قطاع الناشئين بإنبي انتهت في الدوري المصري - غزل المحلة (2) (1) الداخلية.. فوز ثمين تشكيل الداخلية - إريك التغيير الوحيد لمواجهة غزل المحلة تشكيل غزل المحلة – عودة عبد الرحمن عاطف أمام الداخلية محمد صلاح يتولى تدريب إيسترن كومباني خلفا لـ هشام زكريا مواعيد مباريات الأحد 11 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة – صدام قوي بين الزمالك وبيراميدز رابطة الأندية تعلن فوز أكرم توفيق بجائزة أفضل لاعب في الجولة السادسة للدوري
أخر الأخبار
رونالدو: كأس العالم كان حلمي الأكبر وانتهى بالأمس.. ولم أدر ظهري أبدا لزملائي وبلدي دقيقة | قطر 2022
تشكيل المصري - مرعي وإيتوجا يقودان الهجوم.. وعمرو طارق ظهير أيسر 19 دقيقة | الكرة المصرية
الخطيب: المغرب وقطر أثبتا قدرة الدول العربية على التفوق 59 دقيقة | الكرة المصرية
رابيو: لن نقلل من شأن المغرب ساعة | قطر 2022
تشكيل ليفربول – صلاح أساسي أمام ليون ساعة | الدوري الإنجليزي
فيتوريا يزور قطاع الناشئين بإنبي ساعة | الكرة المصرية
قبل الشهرة.. 10 صور لنجوم المغرب تخبرك عن ماضي أسود الأطلس ساعة | قطر 2022
3 عقبات تقف أمام بايرن من أجل استعادة نوبل ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 2 انتهت كرة يد - الأهلي (19)-(20) الزمالك.. الأبيض يحسم المواجهة 3 ماركا: تمت.. رونالدو ينضم إلى النصر السعودي في يناير بعقد أسطوري 4 انتهت كأس العالم – المغرب (1) (0) البرتغال.. تاااااااريخ