فيتوريا يزور قطاع الناشئين بإنبي

الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 15:09

كتب : FilGoal

زيارة فيتوريا لنادي إنبي

واصل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة روي فيتوريا زياراته للأندية.

وتواجد فيتوريا صباح اليوم الأحد في نادي إنبي وتفقد أكاديميات الفريق وملاعب الناشئين.

واستقبل أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي فيتوريا وعقد جلسة معه بحوضر محمد غرابة المدير الإداري للمنتخب وأيمن عبد العزيز المدرب المساعد.

أخبار متعلقة:
قبل الشهرة.. 10 صور لنجوم المغرب تخبرك عن ماضي أسود الأطلس 3 عقبات تقف أمام بايرن من أجل استعادة نوبل الركراكي: لم أفعل شيئا.. لاعبو المغرب وحدهم يستحقون الإشادة كرة سلة - صالة الاتحاد السكندري تستضيف المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم

May be an image of 8 people, child, people standing and outdoors

وخلال الجلسة تم التطرق إلى طريقة عمل قطاع الناشئين والإيجابيات والصعوبات التي تواجه الفريق في المراحل المختلفة.

وكان فيتوريا قد زار قطاع الناشئين بنادي الزمالك أمس السبت في أول جولاته ضمن مجموعة من الزيارات سيقوم بها المدرب البرتغالي للأندية تباعا.

ومن المقرر أن يزور فيتوريا الأهلي غدا الإثنين.

May be an image of 7 people, child and people standing

يذكر أن منتخب مصر فاز على نظيره بلجيكا بنتيجة 2-1 وديا في المباراة الودية الأخيرة التي أقيمت على ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت قبل انطلاق كأس العالم.

سجل هدفا مصر: مصطفى محمد ومحمود حسن "تريزيجيه"، بينما سجل لويس أوبيندا هدف بلجيكا الوحيد.

فوز هو الرابع للفراعنة من أصل 5 مباريات على الشياطين الحُمر في تاريخ المواجهات بين المنتخبين.

كما يعد ذلك هو الانتصار الأول لمنتخب مصر على نظير أوروبي منذ فوز الفراعنة على البوسنة والهرسك في 2014 بنتيجة 2-0.

May be an image of 3 people, people standing and outdoors

روي فيتوريا منتخب مصر إنبي
نرشح لكم
تشكيل المصري - مرعي وإيتوجا يقودان الهجوم.. وعمرو طارق ظهير أيسر الخطيب: المغرب وقطر أثبتا قدرة الدول العربية على التفوق انتهت في الدوري المصري - غزل المحلة (2) (1) الداخلية.. فوز ثمين تشكيل الداخلية - إريك التغيير الوحيد لمواجهة غزل المحلة تشكيل غزل المحلة – عودة عبد الرحمن عاطف أمام الداخلية محمد صلاح يتولى تدريب إيسترن كومباني خلفا لـ هشام زكريا مواعيد مباريات الأحد 11 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة – صدام قوي بين الزمالك وبيراميدز رابطة الأندية تعلن فوز أكرم توفيق بجائزة أفضل لاعب في الجولة السادسة للدوري
أخر الأخبار
رونالدو: كأس العالم كان حلمي الأكبر وانتهى بالأمس.. ولم أدر ظهري أبدا لزملائي وبلدي 51 ثاتيه | قطر 2022
تشكيل المصري - مرعي وإيتوجا يقودان الهجوم.. وعمرو طارق ظهير أيسر 18 دقيقة | الكرة المصرية
الخطيب: المغرب وقطر أثبتا قدرة الدول العربية على التفوق 58 دقيقة | الكرة المصرية
رابيو: لن نقلل من شأن المغرب ساعة | قطر 2022
تشكيل ليفربول – صلاح أساسي أمام ليون ساعة | الدوري الإنجليزي
فيتوريا يزور قطاع الناشئين بإنبي ساعة | الكرة المصرية
قبل الشهرة.. 10 صور لنجوم المغرب تخبرك عن ماضي أسود الأطلس ساعة | قطر 2022
3 عقبات تقف أمام بايرن من أجل استعادة نوبل ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 2 انتهت كرة يد - الأهلي (19)-(20) الزمالك.. الأبيض يحسم المواجهة 3 ماركا: تمت.. رونالدو ينضم إلى النصر السعودي في يناير بعقد أسطوري 4 انتهت كأس العالم – المغرب (1) (0) البرتغال.. تاااااااريخ