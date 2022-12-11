فيتوريا يزور قطاع الناشئين بإنبي

واصل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة روي فيتوريا زياراته للأندية.

وتواجد فيتوريا صباح اليوم الأحد في نادي إنبي وتفقد أكاديميات الفريق وملاعب الناشئين.

واستقبل أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي فيتوريا وعقد جلسة معه بحوضر محمد غرابة المدير الإداري للمنتخب وأيمن عبد العزيز المدرب المساعد.

وخلال الجلسة تم التطرق إلى طريقة عمل قطاع الناشئين والإيجابيات والصعوبات التي تواجه الفريق في المراحل المختلفة.

وكان فيتوريا قد زار قطاع الناشئين بنادي الزمالك أمس السبت في أول جولاته ضمن مجموعة من الزيارات سيقوم بها المدرب البرتغالي للأندية تباعا.

ومن المقرر أن يزور فيتوريا الأهلي غدا الإثنين.

يذكر أن منتخب مصر فاز على نظيره بلجيكا بنتيجة 2-1 وديا في المباراة الودية الأخيرة التي أقيمت على ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت قبل انطلاق كأس العالم.

سجل هدفا مصر: مصطفى محمد ومحمود حسن "تريزيجيه"، بينما سجل لويس أوبيندا هدف بلجيكا الوحيد.

فوز هو الرابع للفراعنة من أصل 5 مباريات على الشياطين الحُمر في تاريخ المواجهات بين المنتخبين.

كما يعد ذلك هو الانتصار الأول لمنتخب مصر على نظير أوروبي منذ فوز الفراعنة على البوسنة والهرسك في 2014 بنتيجة 2-0.