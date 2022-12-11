3 عقبات تقف أمام بايرن من أجل استعادة نوبل

الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 15:06

كتب : FilGoal

مانويل نوير

بدأ نادي بايرن ميونيخ التحرك من أجل تعويض غياب حارسه مانويل نوير حتى نهاية الموسم.

وأعلن مانويل حارس مرمى بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا نهاية موسمه عقب تعرضه لكسر في أسفل القدم.

وذكرت شبكة ران سبورت الألمانية أن إدارة بايرن بدأت في التفاوض مع نادي موناكو من أجل إنهاء إعارة ألكسندر نوبل في يناير المقبل.

أخبار متعلقة:
لو باريزيان: ديشامب مستمر مع فرنسا حتى 2024 لوريس يوجه رسالة دعم لهاري كين هاري كين: أتحمل مسؤولية توديع كأس العالم ساوثجيت: لا يمكنني لوم اللاعبين.. قدمنا أفضل أداء ضد فرنسا

وأوضح التقرير أن بايرن سيواجه أكثر من عقبة في الأمر، أولها رغبة نوبل في اللعب كأساسي فقط وليس لعب دور الحارس الثاني.

كما سيتعين على بايرن أن يدفع رسوما مالية بسبب قطع الإعارة، لكن يبقى أن نرى ما إذا كان موناكو سيسمح لنوبل بالرحيل في منتصف الموسم.

فنوبل هو الحارس الأساسي لموناكو منذ بداية الموسم.

وكان سفين أولرايش قد ظهر بمستويات طيبة حين لعب كبديل لنوير في فترة إصابته قبل كأس العالم 2022.

وكتب نوير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" يوم السبت قائلا: "مرحبا، ماذا يمكن أن أقول؟ نهاية العام ربما كان من الممكن أن تنتهي بشكل أفضل".

وواصل "حينما كنت أجعل ذهني صافي أثناء التزلج على الجليد، تعرضت لكسر في أسفل القدم".

وأردف "أجريت جراحة ناجحة أمس وأشكر جميع الأطباء، لكنني مازلت أشعر بالألم والموسم بالنسبة لي انتهى".

وكان نوير يعاني من إصابة قبل شهرين وكانت مشاركته في كأس العالم 2022 مع منتخب ألمانيا محل شك.

ولكن شارك نوير في وداع ألمانيا للمونديال من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.

وودع منتخب ألمانيا البطولة بعدما هُزم من اليابان وتعادل مع ألمانيا وفوز على كوستاريكا، لكن فارق الأهداف تسبب في تأهل المنتخب الآسيوي واللاروخا.

بايرن ميونيخ مانويل نوير ألكسندر نوبل موناكو
نرشح لكم
موندو ديبورتيفو: ماتيو لاهوز لن يحكم نهائي كأس العالم لو صعدت الأرجنتين تقرير: نقاش حاد بين إيسكو ومونتشي.. واللاعب يهدد بالرحيل تشواميني: ننتظر مباراة جميلة ضد المغرب كوندي: مباراة جنونية.. وكنا بحاجة للقليل من الحظ أمام إنجلترا مبابي يحافظ على الصدارة واقتراب ميسي وجيرو.. جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2022 ديشامب: المغرب يستحق الإشادة.. لا يمكن وصفه بمفاجأة البطولة هندرسون: هاري كين سيعود أقوى.. ولا زلت أشعر أن المباراة كانت لنا لنفوز بها بصناعة هدف جيرو.. جريزمان يحطم رقما تاريخيا مع منتخب فرنسا
أخر الأخبار
رابيو: لن نقلل من شأن المغرب دقيقة | قطر 2022
تشكيل ليفربول – صلاح أساسي أمام ليون 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فيتوريا يزور قطاع الناشئين بإنبي 32 دقيقة | الكرة المصرية
قبل الشهرة.. 10 صور لنجوم المغرب تخبرك عن ماضي أسود الأطلس 33 دقيقة | قطر 2022
3 عقبات تقف أمام بايرن من أجل استعادة نوبل 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
الركراكي: لم أفعل شيئا.. لاعبو المغرب وحدهم يستحقون الإشادة 53 دقيقة | قطر 2022
كرة سلة - صالة الاتحاد السكندري تستضيف المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 55 دقيقة | كرة سلة
استراحة الدوري المصري - غزل المحلة (1) (1) الداخلية.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 2 انتهت كرة يد - الأهلي (19)-(20) الزمالك.. الأبيض يحسم المواجهة 3 ماركا: تمت.. رونالدو ينضم إلى النصر السعودي في يناير بعقد أسطوري 4 انتهت كأس العالم – المغرب (1) (0) البرتغال.. تاااااااريخ