كرة سلة - صالة الاتحاد السكندري تستضيف المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم

الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 14:46

كتب : هاني العوضي

منتخب مصر كرة سلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة استضافة صالة نادي الاتحاد السكندري للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.

وتقام المرحلة الأخيرة خلال الفترة ما بين 24 إلى 27 فبراير.

وتسعى مصر للصعود إلى مونديال السلة لأول مرة منذ 2014.

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ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة برصيد 16 نقطة، بينما تصدر منتخب جنوب السودان برصيد 17 نقطة.

يليهما منتخب السنغال بـ 15 نقطة، وتونس بـ 14 نقطة، والكونغو الديمقراطية بـ 13 نقطة، ويأتي منتخب الكاميرون أخيرا بـ 11 نقطة.

ويتأهل الأول والثاني مباشرة، فيما يخوض الثالث مفاضلة مع ثالث المجموعة الأخرى لتحديد المتأهل الخامس.

جدول مباريات مصر المتبقية:

مصر x تونس (24 فبراير)

مصر x الكاميرون (25 فبراير)

مصر x جنوب السودان (26 فبراير)

وينال الفائز نقطتين والخاسر نقطة.

ويحتاج منتخب مصر للفوز بمباراتين للتأهل رسميا، لأن السنغال إذا فازت بكل مبارياتها ستصل إلى 21 نقطة، بالتالي ضمان وصول مصر إلى نفس عدد النقاط يكفل لها التأهل بأفضلية المواجهات المباشرة.

ويقام مونديال السلة 2023 في الفلبين واليابان وأندونيسيا.

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