كرة سلة – لضيق الوقت.. منتخب مصر لن يشارك في تصفيات كأس العالم 3x3

الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 14:26

كتب : هاني العوضي

منتخب مصر للسلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن عدم مشاركة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 3x3.

وأوضح بيان الاتحاد المصري أن ضغط الموسم الحالي هو السبب في عدم المشاركة بالتصفيات وبالتالي الغياب عن النهائيات.

وأشار البيان إلى إقامة المرحلة الرابعة من تصفيات كأس العالم في شهر فبراير، بالإضافة إلى بطولة BAL في أبريل، وبطولة الأفرو في يوليو.

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كما يقام كأس العالم في شهر أغسطس المقبل ويشارك فيه منتخب الرجال حال تأهله من التصفيات التي تقام في فبراير.

يذكر أن مرحلة التصفيات النهائية من المقرر إقامتها في إسرائيل.

وكان منتخب رجال 3x3 قد خسر نهائي بطولة إفريقيا أمام مدغشقر بنتيجة 17-20 في 4 ديسمبر الجاري.

وكان التتويج بالبطولة يكفي للصعود مباشرةً إلى النهائيات للنسخة الثانية على التوالي.

واحتلت مصر المركز 18 في منافسات مونديال العام الماضي.

وخلافًا للرجال، تشارك مصر في كأس العالم 2023 للسيدات 3x3 بعد تتويجها ببطولة إفريقيا بالفوز على مدغشقر 21-9.

وضم منتخب مصر المتوج باللقب الإفريقي للعام الثاني على التوالي: ثريا محمد، ونادين سلعاوي، وهالة مصطفى، ورنيم الجداوي.

وفازت مصر في طريقها إلى النهائي على مدغشقر، وخسرت من رواندا، ثم فازت على بتسوانا ومرت للدور الثاني.

وفي ربع النهائي تغلبت على المغرب، وتجاوزت تونس في نصف النهائي.

واحتلت مصر المركز 16 في النسخة السابقة من كأس العالم التي كانت المشاركة الأولى في فئة السيدات.

كرة سلة 3x3 منتخب مصر للسلة
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