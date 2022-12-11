تشكيل الداخلية - إريك التغيير الوحيد لمواجهة غزل المحلة

الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 14:07

كتب : FilGoal

فريق الداخلية

أعلن رضا شحاته مدرب الداخلية تشكيل فريقه الذي سيواجه غزل المحلة بعد قليل في الدوري المصري الممتاز.

ويحل الداخلية ضيفا على المحلة في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة.

وشهد التشكيل تغييرا وحيدا عن المباراة الماضية التي خاضها الفريق ضد فاركو والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

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وعاد سيرجي إريك للتشكيل الأساسي بعد الغياب عن المباراة الماضية.

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:

الحارس: رضا السيد

الدفاع: ألان كيامبادي - محمد نجيب – أحمد سيد عبد النبي – سمير فكري

الوسط: محمود طلعت – مؤمن عاطف – سيرجي إريك – كليتشي شيميزين

الهجوم: وليد مصطفى – أحمد رشيد

ويحتل الداخلية المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد نقطتين وبفارق نقطتين عن طلائع الجيش صاحب المركز الـ 15 الغير مؤدي للهبوط.

الداخلية غزل المحلة الدوري المصري الممتاز
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