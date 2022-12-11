تشكيل الداخلية - إريك التغيير الوحيد لمواجهة غزل المحلة
الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 14:07
كتب : FilGoal
أعلن رضا شحاته مدرب الداخلية تشكيل فريقه الذي سيواجه غزل المحلة بعد قليل في الدوري المصري الممتاز.
ويحل الداخلية ضيفا على المحلة في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة.
وشهد التشكيل تغييرا وحيدا عن المباراة الماضية التي خاضها الفريق ضد فاركو والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.
وعاد سيرجي إريك للتشكيل الأساسي بعد الغياب عن المباراة الماضية.
وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:
الحارس: رضا السيد
الدفاع: ألان كيامبادي - محمد نجيب – أحمد سيد عبد النبي – سمير فكري
الوسط: محمود طلعت – مؤمن عاطف – سيرجي إريك – كليتشي شيميزين
الهجوم: وليد مصطفى – أحمد رشيد
ويحتل الداخلية المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد نقطتين وبفارق نقطتين عن طلائع الجيش صاحب المركز الـ 15 الغير مؤدي للهبوط.
نرشح لكم
تشكيل المصري - مرعي وإيتوجا يقودان الهجوم.. وعمرو طارق ظهير أيسر الخطيب: المغرب وقطر أثبتا قدرة الدول العربية على التفوق فيتوريا يزور قطاع الناشئين بإنبي انتهت في الدوري المصري - غزل المحلة (2) (1) الداخلية.. فوز ثمين تشكيل غزل المحلة – عودة عبد الرحمن عاطف أمام الداخلية محمد صلاح يتولى تدريب إيسترن كومباني خلفا لـ هشام زكريا مواعيد مباريات الأحد 11 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة – صدام قوي بين الزمالك وبيراميدز رابطة الأندية تعلن فوز أكرم توفيق بجائزة أفضل لاعب في الجولة السادسة للدوري