تشكيل غزل المحلة – عودة عبد الرحمن عاطف أمام الداخلية

أعلن نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لـ غزل المحلة، عن تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية في الجولة الرابعة للدوري المصري.

وشهد التشكيل تغييرًا وحيدًا عن الذي واجه الأهلي في المباراة الماضية.

ودخل عبد الرحمن عاطف في الهجوم على حساب باولن فوافي، ليجاور عبده يحيى.

تشكيل غزل المحلة:

حراسة المرمى: محمد الحضري

الدفاع: محمد جابر - معاذ الحناوي - مصطفى العش - إيهاب سمير

الوسط: حميد ماو مكامي - أحمد النادري - أحمد الشيخ - جابرييل أوروك

الهجوم: عبد الرحمن عاطف – عبده يحيى

دكة البدلاء: عمرو شعبان – خالد الإخميمي - صلاح ريكو – السيد الشبراوي – إبراهيم كونيه – كريم مصطفى – محمد بازوكا – باولن فوافي – محمد نبيه