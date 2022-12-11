لو باريزيان: ديشامب مستمر مع فرنسا حتى 2024

ذكرت صحيفة لو باريزيان أن ديديه ديشامب سيبقى مدربا لمنتخب فرنسا لمدة عامين آخرين.

ديشامب وصل إلى أهم أهدافه الحالية ببلوغ نصف نهائي كأس العالم 2022 في رحلة الدفاع عن اللقب.

وحقق منتخب فرنسا الفوز على إنجلترا بهدفين مقابل هدف في ربع النهائي وعبر إلى نصف النهائي ليضرب موعدا ناريا مع المغرب.

وأوضح التقرير أنه مع عدم وجود أي اعتراضات على استمراره، قرر ديشامب الاستمرار حتى بطولة يورو 2024، من أجل محاولة التتويج بالبطولة القارية، خاصة بعد الهزيمة في النهائي على أرضه في عام 2016 أمام البرتغال.

ويعتقد ديشامب أن الجيل الجديد لمنتخب فرنسا بقيادة كيليان مبابي لديه القدرة على تحقيق إنجازات أكبر.

وكان نويل لو جرايت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد أوضح في تصريحات سابقة أن مستقبل ديشامب سيكون بين يديه إذا قاد الفريق إلى المربع الذهبي لكأس العالم.

كما أكد في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه يريد أن تستمر فترة ديشامب لمدة 10 سنوات.

يذكر أن ديشامب قاد فرنسا لتحقيق لقب كأس العالم الماضي 2018 بالفوز على كرواتيا في النهائي 4-2.

وكما أنه أحد 3 لاعبين في التاريخ، نجحوا في التتويج بالمونديال كلاعب وكمدرب، إذ رفع الكأس كقائد لفرنسا في 1998.

ويلعب منتخب فرنسا مع المغرب في نصف النهائي يوم الأربعاء، ليلاقي الفائز منهما الفائز بمباراة الأرجنتين وكرواتيا.

وتلعب المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر على استاد لوسيل.