لوريس يوجه رسالة دعم لهاري كين

وجه هوجو لوريس قائد منتخب فرنسا رسالة دعم لزميله في توتنام ونظيره في منتخب إنجلترا هاري كين بعدما نجح الديوك في إقصاء الأسود الثلاثة من كأس العالم 2022.

وحقق منتخب فرنسا الفوز على إنجلترا بهدفين مقابل هدف في ربع النهائي وعبر إلى نصف النهائي ليضرب موعدا ناريا مع المغرب.

قال لوريس في تصريحات للصحفيين: "أريد أن أكون صادقًا معكم، إهدار كين لركلة الجزاء كان لحظة هامة في مباراة كبيرة، نحن زملاء في فريق واحد، وأنا أحترمه كثيرًا.

وأضاف "تولى كين المسؤولية في لحظة حاسمة في المباراة. لحسن الحظ أنه أهدر ركلة جزاء أمام المنتخب الفرنسي".

وأهدر هاري كين قائد ونجم منتخب إنجلترا ركلة جزاء في الوقت القاتل من المباراة كادت تمنح بلاده التعادل وفرصة أخرى لمحاولة التأهل لنصف النهائي.

ثنائية فوز فرنسا سجلها كل من أوريليان تشواميني وأوليفيه جيرو، بينما سجل كين هدف إنجلترا الوحيد من ركلة جزاء ناجحة.

وتابع "أعرف أنه قوي ذهنيا وقد لا يفكر في الأمر لفترة طويلة. يمكنني أن أشعر بلحظة الألم هذه. رغم أنني لم أتحدث مع هاري بعد المباراة".

وأكمل "نستحق الفوز، لقد قمنا بعمل جيد للغاية، لاعبو فرنسا يستحقون التقدير".

وشدد "لاعبو إنجلترا يستحقون الكثير من الثناء لأنها كانت معركة كبيرة حتى النهاية".

وأتم قائد فرنسا "علينا الاستعداد للمعركة القادمة ضد المغرب في نصف النهائي".

ويلعب منتخب فرنسا مع المغرب في نصف النهائي يوم الأربعاء، ليلاقي الفائز منهما الفائز بمباراة الأرجنتين وكرواتيا.

وتلعب المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر على استاد لوسيل.





















































































































































































يذكر أن منتخب فرنسا حقق لقب كأس العالم الماضي 2018 بالفوز على كرواتيا في النهائي 4-2.

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