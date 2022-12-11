محمد صلاح يتولى تدريب إيسترن كومباني خلفا لـ هشام زكريا

الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 12:34

كتب : رضا السنباطي

محمد صلاح

أعلن نادي إيسترن كومباني عن تعيين محمد صلاح مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لـ هشام زكريا.

وتقدّم هشام زكريا باستقالته من تدريب إيسترن كومباني الذي تولى مهمته مطلع الموسم، ليعوضه صلاح.

ويضم الجهاز الفني الجديد: تامر عبد الحكيم، وحسام عبد الجواد، وأبو سريع سيد، لمعاونة محمد صلاح.

وكان إيسترن كومباني قد هبط من الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي للدرجة الثانية، ليتولى هشام زكريا قيادته.

ويحتل إيسترن كومباني المركز العاشر في مجموعة القاهرة برصيد 9 نقاط من 9 مباريات.

وسبق لـ صلاح تدريب السكة الحديد في المواسم الحالي، كما قاد العديد من الأندية طوال مسيرته على غرار بلدية المحلة، والقناة، وطنطا، والنجوم، والترسانة، ومنتخب السويس، ونادي مصر، وفاركو، وحرس الحدود، والمنصورة، والاتحاد، والمصري، وغزل المحلة.

لاعب الزمالك السابق تواجد أيضًا لفترات مختلفة في الجهاز الفني للفريق الأول، ووصل لقيادة الفريق بشكل مؤقت.

محمد صلاح الدرجة الثانية إيسترن كومباني
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