هاري كين: أتحمل مسؤولية توديع كأس العالم

الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 11:59

كتب : FilGoal

هاري كين يهدر ركلة جزاء أمام فرنسا

أكد هاري كين قائد إنجلترا أنه يتحمل مسؤولية توديع منتخب بلاده لكأس العالم 2022 من الدور ربع النهائي.

وحقق منتخب فرنسا الفوز على إنجلترا بهدفين مقابل هدف في ربع النهائي وعبر إلى نصف النهائي ليضرب موعدا ناريا مع المغرب.

قال كين في تصريحات لشبكة ITV: "أنا لاعب يستعد لتسديد ركلة جزاء أو 2 في كل مباراة، وأحضر دائما ما أريد القيام به".

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وأضاف "سددت الركلة الأولى بشكل رائع، لكن الثانية لم تذهب كما أردت".

وتابع "سيؤلمني هذا بالتأكيد، المباراة بأكملها ستؤلمني. كقائد سأتحمل المسؤولية، لكن لا يمكنني أن أكون أكثر فخرا باللاعبين".

وأكمل "كأس العالم تقام كل أربع سنوات. إنه وقت طويل للانتظار. لقد كان المعسكر رائعا، وخضنا مشوارا جيدا، تعلق الأمر بتفاصيل صغيرة سأتحمل مسؤوليتها".

وشدد مهاجم توتنام "أنا لست قلقًا بشأن الفريق وكيف سيؤثر ذلك عليهم. لدينا بعض المواهب الرائعة".

وأتم "هذه هي كرة القدم، هذه هي الرياضة. عليك أن تتقبل الخسارة في بعض الأحيان والمضي قدما".

ويلعب منتخب فرنسا مع المغرب في نصف النهائي يوم الأربعاء، ليلاقي الفائز منهما الفائز بمباراة الأرجنتين وكرواتيا.

وتلعب المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر على استاد لوسيل.

يذكر أن منتخب فرنسا حقق لقب كأس العالم الماضي 2018 بالفوز على كرواتيا في النهائي 4-2.

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