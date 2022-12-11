ساوثجيت: لا يمكنني لوم اللاعبين.. قدمنا أفضل أداء ضد فرنسا

رفض جاريث ساوثجيت مدرب المنتخب الإنجليزي لوم لاعبيه بعد توديع كأس العالم 2022 على يد نظيره الفرنسي من ربع النهائي.

وحقق منتخب فرنسا الفوز على إنجلترا بهدفين مقابل هدف في ربع النهائي وعبر إلى نصف النهائي ليضرب موعدا ناريا مع المغرب.

وقال ساوثجيت في تصريحات للصحفيين: "فريقي صنع كل شيء ولكنه لم يسجل أكثر من هدف، هذه هي كرة القدم، في كثير من الأحيان تكون قاسية على اللاعبين والجماهير".

وأضاف "لم ننجح في الوصول إلى مرمى فرنسا كثيرا رغم أننا لعبنا واحدة من أفضل مبارياتنا في المونديال أمام حامل اللقب".

وتابع مدرب إنجلترا "كنا الأفضل طوال شوطي المباراة ولكن اللمسة الأخيرة غابت عن اللاعبين، قدمنا أداء مميزا أمام منتخب كبير، وأظهرنا أفضل مستوياتنا الفنية".

وشدد "الكرة لم تكن عادلة مع منتخب إنجلترا الذي كان يلعب بكل قوة ويهاجم ويقدم أداء مميزا ولكنه لم ينجح في التسجيل بسبب عدم التوفيق، وركلة الجزاء التي أهدرها هاري كين أبرز مثال على ذلك".

وواصل "لا يمكنني لوم اللاعبين والحارس، لأن كرة القدم لعبة جماعية ويتقاسم اللاعبون والجهاز الفني المسؤولية".

كما دافع ساوثجيت عن هاري كين الذي أهدر ركلة جزاء في وقت قاتل.

وأوضح "كين كان من أفضل اللاعبين في الملعب، ولو لعبت المباراة مرة أخرى وحصلنا على ركلة جزاء فإن هاري كين هو من سيسددها لأنه الأفضل".

ويلعب منتخب فرنسا مع المغرب في نصف النهائي يوم الأربعاء، ليلاقي الفائز منهما الفائز بمباراة الأرجنتين وكرواتيا.

وتلعب المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر على استاد لوسيل.





















































































































































































يذكر أن منتخب فرنسا حقق لقب كأس العالم الماضي 2018 بالفوز على كرواتيا في النهائي 4-2.