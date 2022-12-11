تقرير: نقاش حاد بين إيسكو ومونتشي.. واللاعب يهدد بالرحيل

دخل إيسكو ألاركون لاعب إشبيلية، في نقاش حاد مع مونتشي المدير الرياضي للنادي.

وذكر موقع Relevo الإسباني أن النقاش الحاد الذي ارتفعت فيه الأصوات بين الطرفين حدث خلال حديث لـ مونتشي مع اللاعبين في المدينة الرياضية.

وأوضح التقرير أنه بين ما قيل، فقد أوضح إيسكو أن حضوره إلى إشبيلية لم يكن لأجل مونتشي، وإنما بسبب ثقة جولين لوبيتيجي المدير الفني السابق.

كما لم يستبعد إيسكو رحيله خلال يناير أثناء النقاش الحاد، رغم أن الأوضاع هدأت بعدها.

إيسكو (30 عامًا) انضم إلى إشبيلية مطلع الموسم الجاري في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.

وجاء إيسكو بطلب من لوبيتيجي الذي أشرف سابقًا على تدريبه في الفئات العمرية الصغرى لمنتخب إسبانيا وصولًا إلى المنتخب الأول، ثم في ريال مدريد لفترة قصيرة.

وخاض إيسكو 19 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 3 أهداف.

واضطر إشبيلية إلى إقالة مديره الفني لوبيتيجي وتعويضه بالأرجنتيني خورخي سامباولي الذي حاول الاستفادة من إيسكو في مركز المهاجم الوهمي.

ويحتل إشبيلية المركز 18 في الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة من انتصارين فقط و5 تعادلات و7 هزائم، ويواجه خطر الهبوط.