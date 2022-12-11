فيفا يزيح الستار عن كرة نصف نهائي ونهائي كأس العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن الكرة الرسمية لنصف نهائي ونهائي كأس العالم 2022.

الكرة التي لعبت بها المنتخبات طوال البطولة كانت تسمى (الرحلة)، لكن الكرة الجديدة تدعى (الحلم).

وذكر فيفا في بيان أن كرة (الحلم) من انتاج شركة أديداس صُممت على نحو خاص يميزها عن (الرحلة).

على غرار (الرحلة)، ستحمل (الحلم) تكنولوجيا "الكرة المتصلة" التي أثبتت نجاحها بشكل مبهر في تحديد حالات التسلل بشكل أكثر سرعة ودقة من خلال نظام شبه أوتوماتيكي.

وتعتمد الكرة على تحديد بيانات تموقع اللاعبين لتزود حُكام الفيديو المساعدين بمعلومات آنية تمكّنهم من اتخاذ القرارات بالشكل الأمثل مما يضفي مزيداً من السلاسة على تجربة متابعة المباراة.

"الرحلة" لم تنته ولكنها أصبحت حلم، 4 أمم تحلم بالتتويج باللقب 🏆 كرة جديدة مخصصة لنصف النهائي والنهائي تٌسمى "الحلم" ⚽️🌟 pic.twitter.com/4Tbuem0YvM — FilGoal (@FilGoal) December 11, 2022

من خلال التوفيق بين بيانات الكرة الواردة من جهاز الاستشعار المثبت عليها وباستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، تقدم هذه التكنولوجيا الدعم اللازم للنظام شبه الآلي لتحديد وضعيات التسلل، مما يمكِّن من التعرف بدقة متناهية على اللحظة التي لُعبت فيها الكرة خلال حالات التسلل غير الواضحة تماماً.

وقال يوهانس هولزمولر مدير الابتكار وتكنولوجيا كرة القدم بفيفا: "من خلال وضع تكنولوجيا الكرة المتصلة، حرصت أديداس على توفير مستوى إضافي من المعلومات المتاحة لدى حُكام الفيديو المساعدين، إذ تقدم البيانات الواردة من الكرة معلومات قيمة من شأنها أن تتيح الفرصة لتقديم شروح حول لحظات فريدة تقع على أرضية الميدان خلال هذه النسخة من كأس العالم".

ويقوم تصميم هذه الكرة على أرضية ذهبية اللون وعليها أشكال مثلثية صغيرة، في صورة مستوحاة من الصحاري المتلألئة التي تحيط بمدينة الدوحة، كما تشمل "الحلم" لون الكأس الأصلية لبطولة كأس العالم فضلاً عن نمط العلم القطري.

سيكون الظهور الأول للكرة حين يلتقي منتخب الأرجنتين مع كرواتيا في نصف النهائي الأول يوم الثلاثاء.

بينما يلعب المغرب ضد فرنسا في نصف النهائي الآخر يوم الأربعاء.

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