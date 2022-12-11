فيفا يزيح الستار عن كرة نصف نهائي ونهائي كأس العالم

الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 11:24

كتب : FilGoal

كرة الرحلة - كأس العالم 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن الكرة الرسمية لنصف نهائي ونهائي كأس العالم 2022.

الكرة التي لعبت بها المنتخبات طوال البطولة كانت تسمى (الرحلة)، لكن الكرة الجديدة تدعى (الحلم).

وذكر فيفا في بيان أن كرة (الحلم) من انتاج شركة أديداس صُممت على نحو خاص يميزها عن (الرحلة).

أخبار متعلقة:
تشواميني: ننتظر مباراة جميلة ضد المغرب مواعيد مباريات الأحد 11 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة – صدام قوي بين الزمالك وبيراميدز مبابي يحافظ على الصدارة واقتراب ميسي وجيرو.. جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2022 للمرة الـ 11 على التوالي.. إنتر وبايرن ميونيخ في نهائي كأس العالم

على غرار (الرحلة)، ستحمل (الحلم) تكنولوجيا "الكرة المتصلة" التي أثبتت نجاحها بشكل مبهر في تحديد حالات التسلل بشكل أكثر سرعة ودقة من خلال نظام شبه أوتوماتيكي.

وتعتمد الكرة على تحديد بيانات تموقع اللاعبين لتزود حُكام الفيديو المساعدين بمعلومات آنية تمكّنهم من اتخاذ القرارات بالشكل الأمثل مما يضفي مزيداً من السلاسة على تجربة متابعة المباراة.

من خلال التوفيق بين بيانات الكرة الواردة من جهاز الاستشعار المثبت عليها وباستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، تقدم هذه التكنولوجيا الدعم اللازم للنظام شبه الآلي لتحديد وضعيات التسلل، مما يمكِّن من التعرف بدقة متناهية على اللحظة التي لُعبت فيها الكرة خلال حالات التسلل غير الواضحة تماماً.

وقال يوهانس هولزمولر مدير الابتكار وتكنولوجيا كرة القدم بفيفا: "من خلال وضع تكنولوجيا الكرة المتصلة، حرصت أديداس على توفير مستوى إضافي من المعلومات المتاحة لدى حُكام الفيديو المساعدين، إذ تقدم البيانات الواردة من الكرة معلومات قيمة من شأنها أن تتيح الفرصة لتقديم شروح حول لحظات فريدة تقع على أرضية الميدان خلال هذه النسخة من كأس العالم".

ويقوم تصميم هذه الكرة على أرضية ذهبية اللون وعليها أشكال مثلثية صغيرة، في صورة مستوحاة من الصحاري المتلألئة التي تحيط بمدينة الدوحة، كما تشمل "الحلم" لون الكأس الأصلية لبطولة كأس العالم فضلاً عن نمط العلم القطري.

سيكون الظهور الأول للكرة حين يلتقي منتخب الأرجنتين مع كرواتيا في نصف النهائي الأول يوم الثلاثاء.

بينما يلعب المغرب ضد فرنسا في نصف النهائي الآخر يوم الأربعاء.

كأس العالم كأس العالم 2022 فيفا
نرشح لكم
مودريتش: كيف لم نفُز على المغرب؟ انظروا أين هو الآن تقرير يكشف رد فعل مبابي على إقصاء ماركينيوس والبرازيل من كأس العالم لوريس يكشف سبب إهدار كين لركلة جزاء في لقاء إنجلترا وفرنسا ماجواير: كنا أفضل من فرنسا.. لكنني أعتقد أنهم سيتوجون بكأس العالم أمنيته تحققت.. كيف ثأر مدافع المغرب من رونالدو والبرتغال بيان من الاتحاد الإنجليزي بعد الإقصاء من كأس العالم طاقم تحكيم إيطالي يقود مباراة كرواتيا والأرجنتين كأس سوبر دبي - ليون يفوز على ليفربول.. وصلاح يهدر ركلة جزاء
أخر الأخبار
على غرار إسبانيا.. اتحاد الكرة يدرس تغيير نظام كأس السوبر المصري 2 ساعة | الكرة المصرية
المحلة: ما أثير عن رحيل بابافسيليو أثر علينا.. استطعنا عبور الإحباط بعد الهزيمة من الأهلي 3 ساعة | الكرة المصرية
مودريتش: كيف لم نفُز على المغرب؟ انظروا أين هو الآن 3 ساعة | قطر 2022
خالد قمر: الخسارة أمام الأهلي والزمالك منحتنا دفعة للفوز على المصري 3 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر تاكيس: عبد الله السعيد هام ولكننا لم نخسر لغيابه.. محبط ولكن 4 ساعة | الكرة المصرية
محمود البنا حكما لمباراة الأهلي والاتحاد 4 ساعة | الكرة المصرية
هل يصطدم بيراميدز مع فيوتشر؟ تعرف على تصنيف قرعة الكونفدرالية الإفريقية 4 ساعة | الكرة الإفريقية
في الجول يكشف سبب خروج مصطفى شلبي بين شوطي مباراة الزمالك وبيراميدز 4 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 2 انتهت كرة يد - الأهلي (19)-(20) الزمالك.. الأبيض يحسم المواجهة 3 ماركا: تمت.. رونالدو ينضم إلى النصر السعودي في يناير بعقد أسطوري 4 انتهت كأس العالم – المغرب (1) (0) البرتغال.. تاااااااريخ