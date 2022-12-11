مواعيد مباريات الأحد 11 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة – صدام قوي بين الزمالك وبيراميدز

لا مباريات لكأس العالم اليوم، ولكن هذا لا يعني غياب كرة القدم، فالدوري المصري حاضر بقوة.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة والمعلقين.

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الدوري المصري

في قمة الجولة، يلتقي الزمالك بـ بيراميدز في السابعة مساءً، مباراة تُنقل عبر أون تايم سبورتس 1 بتعليق حاتم بطيشة.

كما يلعب غزل المحلة أمام الداخلية في الثالثة إلا ربع عصرًا، مباراة تنقلها أون تايم سبورتس 1 بتعليق محمد البوشي.

وفي الخامسة يلعب سموحة أمام المقاولون العرب عبر أون تايم سبورتس 3، بتعليق محمد الغياتي.

وفي نفس التوقيت، يحل المصري ضيفًا على طلائع الجيش عبر أون تايم سبورتس 2، بتعليق أيمن الكاشف.

وديات

كما تتواصل فترة الإعداد الصغيرة للأندية الأوروبية خلال التوقف الدولي، وفي أبرز مباريات اليوم الودية يلتقي ليفربول بـ أوليمبيك ليون في الرابعة عصرًا، مباراة تُنقل عبر دبي الرياضية بتعليق عبد الله السعدي.

وفي قمة إنجليزية، يلعب تشيلسي أمام أستون فيلا في الساعة 4:10 عصرًا، مباراة تُنقل عبر أبو ظبي الرياضية بتعليق محمد حسين.

ويلتقي نابولي متصدر الدوري الإيطالي بـ كريستال بالاس الإنجليزي في الخامسة مساءً، مباراة تُنقل على SSC1 بتعليق أحمد النفيسة.

وفي مباريات أخرى، يلعب بنفيكا أمام إشبيلية في السابعة مساءً، كما يلتقي مارسيليا بـ ساسولو في الخامسة مساءً، ويواجه أتليتك بلباو نظيره تشيفاز المكسيكي في الثامنة مساءً.

دوري تشامبيونشيب

وفي دوري الدرجة الثانية الإنجليزي يلعب كوينز بارك رينجرز أمام بيرنلي في الثالثة عصرً، كما يلتقي واتفورد بـ هال سيتي في الخامسة مساءً.

سلة

في بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات، يلعب سبورتنج أمام APR الرواندي في تمام الثالثة والنصف عصرًا.

وفي منافسات دوري الرجال الأمريكي NBA يلعب نيو أورلينز بيليكانز أمام فينيكس صنز في العاشرة والنصف مساءً.

كما يلتقي أورلاندو ماجيك بـ تورونتو رابتورز في الواحدة صباحًا، ويلتقي نيويورك نيكز بـ ساكرامنتو كينجز في نفس التوقيت، وفي مباراة أخرى بتمام الواحدة كذلك يلعب ديترويت بيستونز أمام لوس أنجلوس ليكرز.

واستمرارا مع مباريات الواحدة صباحا، يلعب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز مع تشارلوت هورنتس.

وفي الواحدة والنصف يلتقي أتلانتا هاوكز بـ تشيكاغو بولز، كما يلعب هيوستن روكستز بـ ميلواكي باكس في الثانية صباحًا.

وفي الدوري الإسباني، يلعب ريال مدريد أمام باشي مانريسا في الواحدة والنصف ظهرا، كما يلتقي برشلونة بـ بريوجان في السادسة مساءً.

اسكواش

وفي بطولة العالم للاسكواش، يلتقي منتخب مصر للسيدات بـ أوكرانيا في السادسة مساءً.