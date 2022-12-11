للمرة الـ 11 على التوالي.. إنتر وبايرن ميونيخ في نهائي كأس العالم

ضمن ناديا إنتر الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني تواجد لاعبا على الأقل في نهائي كأس العالم 2022 وللمرة الـ 11 على التوالي.

ومنذ نهائي نسخة 1982 من كأس العالم يتواجد لاعبا على الأقل من الفريقان في المباراة النهائية.

دون النظر سواء فاز أو لم يفز إلا أنه دائما ما يمتلك الفريقان لاعبا في أرض الملعب لنهائي المونديال أو القائمة.

وفي نصف نهائي النسخة الحالية من المونديال القطري ضمن إنتر تواجد لاعبا على الأقل بين مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط كرواتيا ولاوتارو مارتينيز مهاجم الأرجنتين في النهائي إذ يلتقيا في المربع الذهبي.

وفي اللقاء الآخر حجز بايرن لنفسه مقعدا أيضا في النهائي بتواجد كل من رباعي منتخب فرنسا: كينجسلي كومان ولوكاس هيرنانديز ودايو أوباميكانو وبنجامين بافار وعلى الناحية الأخرى نصير مزراوي في المغرب.

وإليكم قائمة ممثلي إنتر في نهائي كأس العالم من 1982 وحتى 2022 المتوقعين:

1982 - جوسيبي بيرجومي – جابريلي أوريالي – أليساندرو ألتوبيلي

1986 - كارل هاينز رومنيجيه

1990 - أندريس بريمه – يورجن كلينسمان – لوثار ماتيوس

1994 - نيكولا بيرتي

1998 - يوري دجوركاييف - رونالدو

2002 - رونالدو

2006 - ماركو ماتيراتزي

2010 - ويسلي شنايدر

2014 - رودريجو بالاسيو

2018 - مارسيلو بروزوفيتش - إيفان بيريشيتش

2022 - بروزوفيتش أو لاوتارو

وإليكم قائمة ممثلي بايرن ميوينخ في نهائي كأس العالم من 1982 وحتى 2022 المتوقعين:

1982 – كارل هاينز رومنيجيه – بول برايتنر – فولفجانج دريملر

1986– لوثار ماتيوس- ديتير هونيس- نوبيرت إيدر

1990 - كلاوس أجونثلار – يورجن كوهلر - ستيفان رويتر

1994 – جورجينيو

1998 - بيكسنتي ليزارزو

2022 – أوليفر كان- كارستن يانكر – توماس لينكي – جينس جيريمي

2006 – ويلي سانيول

2010 - آريين روبن – مارك فان بوميل

2014 – مانويل نوير- فيليب لام- جيروم بواتينج-باستيان شيفانشتايجر – توني كروس – توماس مولر- ماريو جوتزه

2018 – كورنتين توليسو

2022 – بنجامين بافار – كينجسلي كومان –دايو أوباميكانو – لوكاس هيرنانديز –نصير مزراوي-يوسيب ستانيستش