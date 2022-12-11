تشواميني: ننتظر مباراة جميلة ضد المغرب

الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 00:14

كتب : FilGoal

احتفال تشواميني بهدفه أمام إنجلترا

شدد أوريلين تشواميني لاعب منتخب فرنسا على انتظار مباراة جميلة ضد المغرب في نصف النهائي.

وحقق منتخب فرنسا الفوز على إنجلترا بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب لوسيل في ربع النهائي.

اقرأ: معلومات عن تشواميني وجميع لاعبي كأس العالم 2022.

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وقال تشواميني للصحفيين عقب المباراة: "يجب أن نستمر على هذا النحو نحن نكتسب زخما وتولد مجموعة جديدة ونشعر بأننا بحالة جيدة".

واستمر "لقد عانينا ولكن هذا هو كأس العالم لقد لعبنا ضد فريق قوي جدا خططنا للتقريب بين بعضنا ونجحنا في الفوز".

وتابع "ستكون مباراة جميلة ضد المغرب ونحن نعرف تاريخ الدولتين ويجب علينا الفوز في المباراة أولا وسنحضر لها بشكل جيد قبل التفكير في تحقيق اللقب".

ودافع تشواميني عن زميله وقائد الفريق هوجو لوريس بعد الانتقادات التي تعرض لها في الصحافة الإنجليزية التي وصفته كنقطة ضعف منتخب فرنسا.

وقال تشواميني: "هذا هراء، هناك أشياء تقال دائما في الصحافة وأهم شيء هو الرد في الملعب وقد فعل هذا اليوم ويسعدنا وجوده في فريقنا".

وسيلعب منتخب فرنسا في نصف النهائي ضد المغرب يوم الأربعاء المقبل.

وكان منتخب المغرب قد تأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على البرتغال بهدف دون رد.

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