كوندي: مباراة جنونية.. وكنا بحاجة للقليل من الحظ أمام إنجلترا

أبدى جول كوندي مدافع فرنسا سعادته بالفوز على إنجلترا بهدفين مقابل هدف وحيد والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.

وقال كوندي في تصريحاته لقناة beIN Sports عقب المباراة: "لقد كانت مباراة جنونية بالكثير من التقلبات".

وأضاف "هذا ما نحبه مع الفوز الذي كان جميلا بالكثير من التضامن والوحدة بين صفوف المجموعة التي أرادت بلوغ نصف النهائي".

وأوضح كوندي "لقد منحنا كل ما لدينا. منذ بداية البطولة أبرزنا مدى وحدتنا داخل وخارج الملعب".

واختتم "أمام فريق إنجلترا المميز نحن بحاجة للمزيد من الروح والقليل من الحظ مع ركلة الجزاء (التي أهدرها هاري كين)".

وحقق منتخب فرنسا لقب كأس العالم الماضي 2018 بالفوز على كرواتيا في النهائي 4-2.

ويلعب منتخب فرنسا مع المغرب في نصف النهائي يوم 14 ديسمبر، ليلاقي الفائز منهما الفائز بمباراة الأرجنتين وكرواتيا يوم 13 ديسمبر.

وتلعب المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر على استاد لوسيل.