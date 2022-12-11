مبابي يحافظ على الصدارة واقتراب ميسي وجيرو.. جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2022

اختتمت منافسات ربع نهائي كأس العالم في نسخته الـ22 والمقامة في قطر حتى 18 من شهر ديسمبر الجاري.

وتأهل المنتخب الفرنسي لمواجهة المغرب، بينما سيلعب منتخب الأرجنتين أمام كرواتيا.

وحافظ كيليان مبابي على صدارة هدافي البطولة حتى الآن رغم عدم التسجيل أمام إنجلترا في ربع النهائي.

واقترب منه زميله في المنتخب أولفييه جيرو وقائد الأرجنتين ليونيل ميسي.

وجاء ترتيب الهدافين في كأس العالم كالتالي:

كيليان مبابي - فرنسا - 5 أهداف

ليونيل ميسي - الأرجنتين - 4 أهداف

أوليفيه جيرو - فرنسا - 4 أهداف

بوكايو ساكا - إنجلترا - 3 أهداف

جونكالو راموس - البرتغال - 3 أهداف

كودي جاكبو - هولندا - 3 أهداف

ماركوس راشفورد - إنجلترا - 3 أهداف

إينر فالنسيا - الإكوادور - 3 أهداف

ألفارو موراتا - إسبانيا - 3 أهداف

ريتشارلسون - البرازيل - 3 أهداف

يوسف النصيري - المغرب - هدفان

هاري كين - إنجلترا - هدفان

نيمار - البرازيل - هدفان

فيجورست - هولندا - هدفان

رافائيل لياو - البرتغال - هدفان

فينسينت أبو بكر - الكاميرون - هدفان

ألكسندر ميتروفيتش - صربيا - هدفان

بريل إيمبولو - سويسرا - هدفان

كاي هافرتز - ألمانيا - هدفان

سالم الدوسري - السعودية - هدفان

ريتسو دوان - اليابان - هدفان

نيوكلاس فولكروج - ألمانيا - هدفان

دي أراسكايتا - أوروجواي - هدفان

محمد قدوس - غانا - هدفان

أندري كراماريتش - كرواتيا - هدفان

تشو جوي سانج - كوريا الجنوبية - هدفان

فيران توريس - إسبانيا - هدفان

مهدي طارمي - إيران - هدفان

برونو فيرنانديز - البرتغال - هدفان

روبرت ليفاندوفسكي - هدفان