هندرسون: هاري كين سيعود أقوى.. ولا زلت أشعر أن المباراة كانت لنا لنفوز بها

السبت، 10 ديسمبر 2022 - 23:53

كتب : FilGoal

إنجلترا - السنغال - هدف جوردان هيندرسون

شدد جوردان هيندرسون على إيجاد الكلمات المناسبة من أجل التعبير عن شعوره بعد الخروج من كأس العالم 2022.

وحقق منتخب فرنسا الفوز على إنجلترا بهدفين مقابل هدف ربع نهائي كأس العالم 2022.

اقرأ: معلومات عن هيندرسون وجميع لاعبي كأس العالم 2022.

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وقال هيندرسون عبر قناة ITV: "من الصعب الآن تلخيص الأمر والحصول على الكلمات الصحيحة".

وتابع "اعتقد أننا قدمنا كل شيء في المباراة شعرنا بخيبة أمل بعد التأخر في البداية لكننا أظهرنا الشخصية والعقلية لمواصلة التقدم وتسجيل التعادل قدمنا كل شيء ولكنها لم تكن ليلتنا".

وأضاف "نعرف عدد ركلات الجزاء التي سجلها هاري كين لنا وكم عدد الأهداف التي ساهم بها إلى إيصالنا إلى هنا، سيكون أقوى في المستقبل لأنه مهاجم عالمي وقائد فريقنا وسيعود".

وواصل "شعرنا بحالة جيدة جدا والأداء كان جيد حقا والتركيز كان مرتفعا ولكن عليك أن تنسب الفضل لفرنسا لأنهم فريق جيد ولا زلت أشعر أن المباراة كانت لنا لنفوز بها".

وتأهل منتخب فرنسا لنصف النهائي ليواجه المغرب يوم الأربعاء المقبل.

وكان منتخب المغرب قد تأهل لنصف النهائي بعد الفوز على البرتغال في ربع النهائي بهدف دون رد.

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