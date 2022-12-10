رابطة الأندية تعلن أكرم توفيق أفضل لاعب في الجولة السادسة للدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية حصول أكرم توفيق لاعب الأهلي بجائزة أفضل لاعب في الدوري المصري عن الجولة السادسة.

أكرم توفيق النادي : الأهلي الأهلي

وشارك أكرم توفيق في فوز الأهلي على غزل المحلة بثنائية دون رد.

وتنافس أكرم توفيق مع كل من إمام عاشور لاعب وسط الزمالك، ومحمد حمدي زكي مهاجم أسوان على هذا اللقب.

وتم اختيار أفضل لاعب في الجولة بعد نهاية التصويت عبر حسابات رابطة الأندية المصرية المحترفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان برونو سافيو لاعب وسط الأهلي فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري عن الجولة الخامسة.

وبذلك يكون الأهلي صاحب أفضل لاعب في كل الجولات السابقة من الدوري والتي تم الإعلان عنها حتى الآن.

بعدما فاز أليو ديانج بجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى، وحمدي فتحي في الجولة الثانية.

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن جوائز الجولتين الثالثة والرابعة.