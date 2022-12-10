جيرو: فخور جدا بهذا الفريق

السبت، 10 ديسمبر 2022 - 23:31

كتب : FilGoal

احتفالات فرنسا وحزن إنجلترا

أبدى أوليفييه جيرو هداف منتخب فرنسا التاريخي فخره بزملائه بعد التأهل لنصف نهائي كأس العالم 2022 على حساب إنجلترا.

وتأهل منتخب فرنسا إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز على إنجلترا بهدفين لهدف في دور الثمانية، في المباراة التي أقيمت بملعب البيت.

وقال أوليفييه جيرو لقناة TF1 الفرنسية: "إنه أمر غير اعتيادي، عملنا بشكل جيد للغاية في الدفاع بعد تسجيل الهدف الأول، لقد ذكرني ذلك بلقاء بلجيكا في نصف نهائي 2018".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - موعد مباراة المغرب مع فرنسا في نصف النهائي..القنوات الناقلة إلى المنزل الأول منذ كأس العالم 1990.. كين يهدر ركلة جزاء أمام فرنسا بصناعة هدف جيرو.. جريزمان يحطم رقما تاريخيا مع منتخب فرنسا

وأضاف "لسوء الحظ تم احتساب ركلة جزاء ضدنا، كانت مباراة كبيرة جدا، كنا نعرف إمكانات هذا الجيل الإنجليزي".

وأتم "خضنا مباراة قوية ولعبنا بالعقلية المناسبة. أنا فخور جدا بهذا الفريق".

وسجل جيرو هدف فوز فرنسا الثاني على حساب إنجلترا قائدا الديوك لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه.

وأهدر هاري كين قائد ونجم منتخب إنجلترا ركلة جزاء في الوقت القاتل من المباراة كادت تمنح بلاده التعادل وفرصة أخرى لمحاولة التأهل لنصف النهائي.

ثنائية فوز فرنسا سجلها كل من أوريليان تشواميني وأوليفيه جيرو، بينما سجل هاري كين هدف إنجلترا الوحيد.

وبذلك يضرب منتخب فرنسا موعدا مع المغرب الذي تغلب على البرتغال.

بينما يعود منتخب إنجلترا إلى بلاده، ومرة أخرى سيستمر جمهور في غناء الأغنية الشهيرة its coming home أو "ستعود إلى المنزل" نسبة إلى كأس العالم الغائبة عنهم منذ مونديال 1966.

أوليفييه جيرو كأس العالم 2022 قطر 2022
نرشح لكم
للمرة الـ 11 على التوالي.. إنتر وبايرن ميونيخ في نهائي كأس العالم تشواميني: ننتظر مباراة جميلة ضد المغرب كوندي: مباراة جنونية.. وكنا بحاجة للقليل من الحظ أمام إنجلترا مبابي يحافظ على الصدارة واقتراب ميسي وجيرو.. جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2022 ديشامب: المغرب يستحق الإشادة.. لا يمكن وصفه بمفاجأة البطولة هندرسون: هاري كين سيعود أقوى.. ولا زلت أشعر أن المباراة كانت لنا لنفوز بها كرنفال كأس العالم - جيرو رجل مباراة فرنسا وإنجلترا كأس العالم - موعد مباراة المغرب مع فرنسا في نصف النهائي..القنوات الناقلة
أخر الأخبار
للمرة الـ 11 على التوالي.. إنتر وبايرن ميونيخ في نهائي كأس العالم 10 ساعة | قطر 2022
تشواميني: ننتظر مباراة جميلة ضد المغرب 10 ساعة | قطر 2022
كوندي: مباراة جنونية.. وكنا بحاجة للقليل من الحظ أمام إنجلترا 10 ساعة | قطر 2022
مبابي يحافظ على الصدارة واقتراب ميسي وجيرو.. جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2022 10 ساعة | قطر 2022
ديشامب: المغرب يستحق الإشادة.. لا يمكن وصفه بمفاجأة البطولة 10 ساعة | قطر 2022
هندرسون: هاري كين سيعود أقوى.. ولا زلت أشعر أن المباراة كانت لنا لنفوز بها 11 ساعة | قطر 2022
كرنفال كأس العالم - جيرو رجل مباراة فرنسا وإنجلترا 11 ساعة | قطر 2022
رابطة الأندية تعلن فوز أكرم توفيق بجائزة أفضل لاعب في الجولة السادسة للدوري 11 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 2 انتهت كرة يد - الأهلي (19)-(20) الزمالك.. الأبيض يحسم المواجهة 3 ماركا: تمت.. رونالدو ينضم إلى النصر السعودي في يناير بعقد أسطوري 4 انتهت كأس العالم – المغرب (1) (0) البرتغال.. تاااااااريخ