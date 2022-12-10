جيرو: فخور جدا بهذا الفريق

أبدى أوليفييه جيرو هداف منتخب فرنسا التاريخي فخره بزملائه بعد التأهل لنصف نهائي كأس العالم 2022 على حساب إنجلترا.

وتأهل منتخب فرنسا إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز على إنجلترا بهدفين لهدف في دور الثمانية، في المباراة التي أقيمت بملعب البيت.

وقال أوليفييه جيرو لقناة TF1 الفرنسية: "إنه أمر غير اعتيادي، عملنا بشكل جيد للغاية في الدفاع بعد تسجيل الهدف الأول، لقد ذكرني ذلك بلقاء بلجيكا في نصف نهائي 2018".

وأضاف "لسوء الحظ تم احتساب ركلة جزاء ضدنا، كانت مباراة كبيرة جدا، كنا نعرف إمكانات هذا الجيل الإنجليزي".

وأتم "خضنا مباراة قوية ولعبنا بالعقلية المناسبة. أنا فخور جدا بهذا الفريق".

وسجل جيرو هدف فوز فرنسا الثاني على حساب إنجلترا قائدا الديوك لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه.

























































































































































































وأهدر هاري كين قائد ونجم منتخب إنجلترا ركلة جزاء في الوقت القاتل من المباراة كادت تمنح بلاده التعادل وفرصة أخرى لمحاولة التأهل لنصف النهائي.