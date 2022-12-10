كرنفال كأس العالم - فيرنان هو أصل الحكاية.. تعرف أكثر على أوريليان تشواميني
السبت، 10 ديسمبر 2022 - 22:30
كتب : FilGoal
أطلق تسديدة من على بُعد 26 مترا سكنت شباك إنجلترا، معلنا تقدم فرنسا على الأسود الثلاثة في آخر مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022، وهو أوريليان تشواميني.
أوريليان تشواميني
النادي : ريال مدريد
لاعب وسط الديوك الفرنسية هو ثاني لاعب يهز شباك إنجلترا في كأس العالم 2022 بعد الإيراني مهدي طارمي.
تعرف على معلومات عن لاعبي ومدربي كأس العالم عبر كرنفال في الجول.
نبذة عن تشواميني:
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