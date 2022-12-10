كرنفال كأس العالم - فيرنان هو أصل الحكاية.. تعرف أكثر على أوريليان تشواميني

أطلق تسديدة من على بُعد 26 مترا سكنت شباك إنجلترا، معلنا تقدم فرنسا على الأسود الثلاثة في آخر مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022، وهو أوريليان تشواميني.

لاعب وسط الديوك الفرنسية هو ثاني لاعب يهز شباك إنجلترا في كأس العالم 2022 بعد الإيراني مهدي طارمي.

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نبذة عن تشواميني: