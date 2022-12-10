كرنفال كأس العالم - فيرنان هو أصل الحكاية.. تعرف أكثر على أوريليان تشواميني

السبت، 10 ديسمبر 2022 - 22:30

كتب : FilGoal

احتفال تشواميني بهدفه أمام إنجلترا

أطلق تسديدة من على بُعد 26 مترا سكنت شباك إنجلترا، معلنا تقدم فرنسا على الأسود الثلاثة في آخر مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022، وهو أوريليان تشواميني.

لاعب وسط الديوك الفرنسية هو ثاني لاعب يهز شباك إنجلترا في كأس العالم 2022 بعد الإيراني مهدي طارمي.

تعرف على معلومات عن لاعبي ومدربي كأس العالم عبر كرنفال في الجول.

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نبذة عن تشواميني:

فيرنان تشواميني هو أصل الحكاية.

والد الطفل أوريليان، ولاعب كرة القدم الذي ظل مقيدًا لسنوات في أغلال الهواة، يطارد عقدًا احترافيًا بكل ما أوتي من قوة، ولكن دون جدوى.

بذلك الوقت كان أوريليان أو "مشجعه الأول" كما يحب أن يطلق عليه، يتبعه في كل الملاعب دائمًا، ولا بد أنه تعلم الكثير.

فشل فيرنان في تحقيق حلمه، ولكنه أقسم أن يحققه من خلال ولده، وقد كان.

أوريليان تشواميني كأس العالم 2022 فرنسا إنجلترا
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