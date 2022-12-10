الهداف التاريخي.. كين يسجل أمام فرنسا ويعادل روني

السبت، 10 ديسمبر 2022 - 22:24

كتب : FilGoal

هاري كين يسجل ركلة جزاء أمام فرنسا

سجل هاري كين هدف منتخب إنجلترا الأول أمام فرنسا في ربع نهائي كأس العالم المقام في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

ونجح هداف إنجلترا في تحويل ضربة جزاء تحصل عليها بوكايو ساكا بنجاح في الدقيقة 53 لتتعادل إنجلترا أمام فرنسا.

الهدف هو الـ53 لهاري كين مع منتخب إنجلترا ليعادل رقم واين روني الهداف التاريخي لمنتخب الأسود الثلاثة.

أخبار متعلقة:
قائمة الزمالك - عودة شيكابالا وغياب جابر.. وتواجد دونجا للمرة الأولى أمام بيراميدز علم فلسطين وظهور الأم.. احتفالات لاعبو المغرب بالتأهل التاريخي أمام البرتغال كسر رقم تورام.. لوريس أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب فرنسا بيرناردو سيلفا: المغرب استحق التأهل لنصف النهائي.. وأهدرنا فرصة ذهبية لكتابة التاريخ

ووقع هاري كين على هدفه الثاني في البطولة بعد تسجيله أمام السنغال والـ12 في البطولات الكبرى بين اليورو وكأس العالم.

الهدف هو الثامن لهاري كين في كأس العالم خلال مشاركته الثانية في البطولة.

ويلعب الفائز من المباراة مع المغرب في نصف النهائي.

يذكر أن كين سجل 53 هدفا وصنع 17 آخرين في 80 مباراة مع المنتخب الإنجليزي.

إنجلترا فرنسا كأس العالم قطر 2022
نرشح لكم
للمرة الـ 11 على التوالي.. إنتر وبايرن ميونيخ في نهائي كأس العالم تشواميني: ننتظر مباراة جميلة ضد المغرب كوندي: مباراة جنونية.. وكنا بحاجة للقليل من الحظ أمام إنجلترا مبابي يحافظ على الصدارة واقتراب ميسي وجيرو.. جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2022 ديشامب: المغرب يستحق الاعتراف ولا يمكنه وصفه بالمفاجأة هيندرسون: هاري كين سيعود أقوى.. ولا زلت أشعر أن المباراة كانت لنا لنفوز بها كرنفال كأس العالم - جيرو رجل مباراة فرنسا وإنجلترا جيرو: فخور جدا بهذا الفريق
أخر الأخبار
للمرة الـ 11 على التوالي.. إنتر وبايرن ميونيخ في نهائي كأس العالم 17 دقيقة | قطر 2022
تشواميني: ننتظر مباراة جميلة ضد المغرب 24 دقيقة | قطر 2022
كوندي: مباراة جنونية.. وكنا بحاجة للقليل من الحظ أمام إنجلترا 32 دقيقة | قطر 2022
مبابي يحافظ على الصدارة واقتراب ميسي وجيرو.. جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2022 32 دقيقة | قطر 2022
ديشامب: المغرب يستحق الاعتراف ولا يمكنه وصفه بالمفاجأة 37 دقيقة | قطر 2022
هيندرسون: هاري كين سيعود أقوى.. ولا زلت أشعر أن المباراة كانت لنا لنفوز بها 46 دقيقة | قطر 2022
كرنفال كأس العالم - جيرو رجل مباراة فرنسا وإنجلترا 54 دقيقة | قطر 2022
رابطة الأندية تعلن أكرم توفيق أفضل لاعب في الجولة السادسة للدوري 58 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 2 انتهت كرة يد - الأهلي (19)-(20) الزمالك.. الأبيض يحسم المواجهة 3 ماركا: تمت.. رونالدو ينضم إلى النصر السعودي في يناير بعقد أسطوري 4 انتهت كأس العالم – المغرب (1) (0) البرتغال.. تاااااااريخ