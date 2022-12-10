الهداف التاريخي.. كين يسجل أمام فرنسا ويعادل روني

سجل هاري كين هدف منتخب إنجلترا الأول أمام فرنسا في ربع نهائي كأس العالم المقام في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

ونجح هداف إنجلترا في تحويل ضربة جزاء تحصل عليها بوكايو ساكا بنجاح في الدقيقة 53 لتتعادل إنجلترا أمام فرنسا.

الهدف هو الـ53 لهاري كين مع منتخب إنجلترا ليعادل رقم واين روني الهداف التاريخي لمنتخب الأسود الثلاثة.

ووقع هاري كين على هدفه الثاني في البطولة بعد تسجيله أمام السنغال والـ12 في البطولات الكبرى بين اليورو وكأس العالم.

الهدف هو الثامن لهاري كين في كأس العالم خلال مشاركته الثانية في البطولة.

ويلعب الفائز من المباراة مع المغرب في نصف النهائي.

يذكر أن كين سجل 53 هدفا وصنع 17 آخرين في 80 مباراة مع المنتخب الإنجليزي.