عودة بنزيمة لتدريبات ريال مدريد

عاد كريم بنزيمة إلى تدريبات ريال مدريد بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها.

كريم بنزيمة النادي : ريال مدريد ريال مدريد

بنزيمة كان قد استبعد من قائمة فرنسا المشاركة في كأس العالم 2022 بسبب إصابة تعرض لها قبل انطلاق البطولة.

ونشر حساب ريال مدريد على فيسبوك صور لعودة الفريق للتدريبات استعدادا لاستئناف الموسم عقب نهاية كأس العالم وكان بنزيمة من ضمن المشاركين في المران.

وكان بنزيمة قد غاب عن مباريات ريال مدريد الأربعة الأخيرة قبل انطلاق كأس العالم بسبب الإصابة.

ويشارك منتخب فرنسا حاليا في كأس العالم بدون بنزيمة ووصل المنتخب لربع النهائي.

وفي حال حقق منتخب فرنسا لقب كأس العالم سيحصل بنزيمة على ميدالية لعدم استعداء بديل له عقب استبعاده من القائمة.

بنزيمة شارك منذ بداية الموسم في 12 مباراة وخلالهم تمكن من تسجيل 6 أهداف وصنع هدفا واحد.

وتوج بنزيمة بالكرة الذهبية وجائزتي هداف دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، كما فاز بالبطولتين مع ريال مدريد.

وهو أول لاعب يفوز بالكرة الذهبية ولا يشارك في كأس العالم منذ 1978، حين فاز بها كيفن كيجان نجم إنجلترا وهامبورج الألماني بذلك الوقت.

وحسم منتخب فرنسا صعوده لدور الـ16 بعد انتصارين على أستراليا والدنمارك قبل المواجهة الأخيرة أمام تونس.