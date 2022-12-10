عودة بنزيمة لتدريبات ريال مدريد

السبت، 10 ديسمبر 2022 - 22:20

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد

عاد كريم بنزيمة إلى تدريبات ريال مدريد بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها.

كريم بنزيمة

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

بنزيمة كان قد استبعد من قائمة فرنسا المشاركة في كأس العالم 2022 بسبب إصابة تعرض لها قبل انطلاق البطولة.

ونشر حساب ريال مدريد على فيسبوك صور لعودة الفريق للتدريبات استعدادا لاستئناف الموسم عقب نهاية كأس العالم وكان بنزيمة من ضمن المشاركين في المران.

أخبار متعلقة:
قائمة الزمالك - عودة شيكابالا وغياب جابر.. وتواجد دونجا للمرة الأولى أمام بيراميدز علم فلسطين وظهور الأم.. احتفالات لاعبو المغرب بالتأهل التاريخي أمام البرتغال كسر رقم تورام.. لوريس أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب فرنسا بيرناردو سيلفا: المغرب استحق التأهل لنصف النهائي.. وأهدرنا فرصة ذهبية لكتابة التاريخ

وكان بنزيمة قد غاب عن مباريات ريال مدريد الأربعة الأخيرة قبل انطلاق كأس العالم بسبب الإصابة.

ويشارك منتخب فرنسا حاليا في كأس العالم بدون بنزيمة ووصل المنتخب لربع النهائي.

وفي حال حقق منتخب فرنسا لقب كأس العالم سيحصل بنزيمة على ميدالية لعدم استعداء بديل له عقب استبعاده من القائمة.

بنزيمة شارك منذ بداية الموسم في 12 مباراة وخلالهم تمكن من تسجيل 6 أهداف وصنع هدفا واحد.

وتوج بنزيمة بالكرة الذهبية وجائزتي هداف دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، كما فاز بالبطولتين مع ريال مدريد.

وهو أول لاعب يفوز بالكرة الذهبية ولا يشارك في كأس العالم منذ 1978، حين فاز بها كيفن كيجان نجم إنجلترا وهامبورج الألماني بذلك الوقت.

وحسم منتخب فرنسا صعوده لدور الـ16 بعد انتصارين على أستراليا والدنمارك قبل المواجهة الأخيرة أمام تونس.

كريم بنزيمة ريال مدريد الدوري الإسباني
نرشح لكم
صاحب أزمة أطول مباراة في تاريخ إسبانيا ينتقل إلى الدرجة الثالثة موندو ديبورتيفو: تعويض بيكيه من داخل لاماسيا.. شادي رياض يقنع تشافي آس: تشافي يقنع كيسي بالبقاء في برشلونة برشلونة: الحديث عن بيع دي يونج انتهى موهبة برازيلية جديدة في الطريق.. رومانو: ريال مدريد يقترب من التعاقد مع إندريك رفض تقليص إيقاف ليفاندوفسكي في الدوري الإسباني نجل مارسيلو يوقع أول عقد له مع ريال مدريد بوسكيتس: لا أعرف أين سألعب الموسم المقبل.. ويعجبني الدوري الأمريكي
أخر الأخبار
إلى المنزل 5 دقيقة | قطر 2022
الأول منذ 1990.. كين يهدر ركلة جزاء أمام فرنسا 10 دقيقة | قطر 2022
بصناعة هدف جيرو.. جريزمان يحطم رقما تاريخيا مع منتخب فرنسا 21 دقيقة | قطر 2022
كرنفال كأس العالم - فيرنان هو أصل الحكاية.. تعرف أكثر على أوريليان تشواميني 43 دقيقة | قطر 2022
الهداف التاريخي.. كين يسجل أمام فرنسا ويعادل روني 49 دقيقة | قطر 2022
عودة بنزيمة لتدريبات ريال مدريد 53 دقيقة | الدوري الإسباني
قائمة الزمالك - عودة شيكابالا وغياب جابر.. وتواجد دونجا للمرة الأولى أمام بيراميدز ساعة | الكرة المصرية
علم فلسطين وظهور الأم.. احتفالات لاعبو المغرب بالتأهل التاريخي أمام البرتغال ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 2 انتهت كرة يد - الأهلي (19)-(20) الزمالك.. الأبيض يحسم المواجهة 3 ماركا: تمت.. رونالدو ينضم إلى النصر السعودي في يناير بعقد أسطوري 4 انتهت كأس العالم – المغرب (1) (0) البرتغال.. تاااااااريخ