قائمة الزمالك - عودة شيكابالا وغياب جابر.. وتواجد دونجا للمرة الأولى أمام بيراميدز

أعلن جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز في مواجهة مؤجلة من الجولة الثالثة للدوري المصري.

وعاد محمود عبد الرازق شيكابالا لقائمة الفريق بعد تعافيه من الإصابة.

ويتواجد نبيل عماد في القائمة للمرة الأولى منذ انتقاله للزمالك بعد تعافيه من الإصابة التي تحقت به أثناء معسكر منتخب مصر.

واستمر غياب سيف الدين الجزيري وإبراهيما نداي ومحمد عبد الشافي عن القائمة. (في الجول يكشف موقف الثلاثي أمام بيراميدز)

ويغيب عمر جابر أيضا عن قائمة الزمالك بسبب الإصابة. (طالع التفاصيل)

وغاب عمر جابر عن لقاء الزمالك ضد طلائع الجيش بسبب الإصابة بكدمة في الركبة.

ويخضع ظهير الزمالك لبرنامج بدني وتأهيلي ليصبح جاهزا للمباريات المقبلة، حسبما علم FilGoal.com.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي

خط الدفاع : محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة.

خط الوسط : عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – إمام عاشور – يوسف إبراهيم – سيف جعفر – سيد عبد الله - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : سامسون أكينولا – يوسف أسامة نبيه – يوسف حسن.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 11 نقطة من خمس مباريات.

وهو نفس رصيد بيراميدز من النقاط والذي يحتل المركز الرابع.

وفاز الزمالك في مباراته الأخيرة على طلائع الجيش بأربعة أهداف دون مقابل.

وانتصر بيراميدز بهدفين دون رد على المقاولون العرب.

وانتصر الزمالك في مباراتي الموسم الماضي ذهابا وإيابا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم ثلاثة أهداف دون مقابل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلق

تقام المباراة يوم الأحد 11 ديسمبر الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في السابعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويعلق على اللقاء حاتم بطيشة.