قائمة الزمالك - عودة شيكابالا وغياب جابر.. وتواجد دونجا للمرة الأولى أمام بيراميدز

السبت، 10 ديسمبر 2022 - 22:09

كتب : FilGoal

الزمالك

أعلن جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز في مواجهة مؤجلة من الجولة الثالثة للدوري المصري.

وعاد محمود عبد الرازق شيكابالا لقائمة الفريق بعد تعافيه من الإصابة.

ويتواجد نبيل عماد في القائمة للمرة الأولى منذ انتقاله للزمالك بعد تعافيه من الإصابة التي تحقت به أثناء معسكر منتخب مصر.

أخبار متعلقة:
علم فلسطين وظهور الأم.. احتفالات لاعبو المغرب بالتأهل التاريخي أمام البرتغال كسر رقم تورام.. لوريس أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب فرنسا بيرناردو سيلفا: المغرب استحق التأهل لنصف النهائي.. وأهدرنا فرصة ذهبية لكتابة التاريخ برونو: هل يريدون منح اللقب للأرجنتين؟ لا أعلم ولكن

واستمر غياب سيف الدين الجزيري وإبراهيما نداي ومحمد عبد الشافي عن القائمة. (في الجول يكشف موقف الثلاثي أمام بيراميدز)

ويغيب عمر جابر أيضا عن قائمة الزمالك بسبب الإصابة. (طالع التفاصيل)

Image

وغاب عمر جابر عن لقاء الزمالك ضد طلائع الجيش بسبب الإصابة بكدمة في الركبة.

ويخضع ظهير الزمالك لبرنامج بدني وتأهيلي ليصبح جاهزا للمباريات المقبلة، حسبما علم FilGoal.com.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي

خط الدفاع : محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة.

خط الوسط : عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – إمام عاشور – يوسف إبراهيم – سيف جعفر – سيد عبد الله - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : سامسون أكينولا – يوسف أسامة نبيه – يوسف حسن.

Image

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 11 نقطة من خمس مباريات.

وهو نفس رصيد بيراميدز من النقاط والذي يحتل المركز الرابع.

وفاز الزمالك في مباراته الأخيرة على طلائع الجيش بأربعة أهداف دون مقابل.

وانتصر بيراميدز بهدفين دون رد على المقاولون العرب.

وانتصر الزمالك في مباراتي الموسم الماضي ذهابا وإيابا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم ثلاثة أهداف دون مقابل.

Image

موعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلق

تقام المباراة يوم الأحد 11 ديسمبر الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في السابعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويعلق على اللقاء حاتم بطيشة.

الزمالك بيراميدز الدوري المصري قائمة الزمالك
نرشح لكم
رابطة الأندية تعلن أكرم توفيق أفضل لاعب في الجولة السادسة للدوري إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز قائمة بيراميدز - استبعاد عبد الله السعيد من مباراة الزمالك مران الأهلي – اجتماع كولر وتدريبات بدنية استعدادا لمواجهة الاتحاد الإسماعيلي يعلن إقالة جاريدو.. وأيمن الجمل مدير فني مؤقت في الجول يكشف موقف الجزيري وعبد الشافي ونداي أمام بيراميدز مران الزمالك – عودة شيكابالا وبرنامج خاص لـ الجزيري وجلسة مع نداي قبل مواجهة بيراميدز خبر في الجول – عمر جابر خارج حسابات الزمالك أمام بيراميدز
أخر الأخبار
للمرة الـ 11 على التوالي.. إنتر وبايرن ميونيخ في نهائي كأس العالم ساعة | قطر 2022
تشواميني: ننتظر مباراة جميلة ضد المغرب ساعة | قطر 2022
كوندي: مباراة جنونية.. وكنا بحاجة للقليل من الحظ أمام إنجلترا ساعة | قطر 2022
مبابي يحافظ على الصدارة واقتراب ميسي وجيرو.. جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2022 ساعة | قطر 2022
ديشامب: المغرب يستحق الاعتراف ولا يمكنه وصفه بالمفاجأة ساعة | قطر 2022
هيندرسون: هاري كين سيعود أقوى.. ولا زلت أشعر أن المباراة كانت لنا لنفوز بها ساعة | قطر 2022
كرنفال كأس العالم - جيرو رجل مباراة فرنسا وإنجلترا ساعة | قطر 2022
رابطة الأندية تعلن أكرم توفيق أفضل لاعب في الجولة السادسة للدوري ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 2 انتهت كرة يد - الأهلي (19)-(20) الزمالك.. الأبيض يحسم المواجهة 3 ماركا: تمت.. رونالدو ينضم إلى النصر السعودي في يناير بعقد أسطوري 4 انتهت كأس العالم – المغرب (1) (0) البرتغال.. تاااااااريخ