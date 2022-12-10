علم فلسطين وظهور الأم.. احتفالات لاعبو المغرب بالتأهل التاريخي أمام البرتغال

حقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا بالوصول لنصف نهائي كأس العالم 2022 لأول مرة في تاريخه.

وفاز منتخب المغرب على البرتغال بهدف دون مقابل في ربع النهائي.

وعقب المباراة نشر العديد من لاعبي المغرب صورا لمظاهر احتفالاتهم عبر حسباباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

عبد الحميد الصابيري

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إلياس شاعر

سفيان بوفال

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جواد الياميق

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سفيان أمرابط

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أشرف داري

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عبد الرزاق حمد الله

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حكيم زياش

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زكريا أبو خلال

Allah u Akbar 👆🏼 HISTORY 🇲🇦 pic.twitter.com/it0LfABm6Y — Zakaria Aboukhlal (@ZAboukhlal) December 10, 2022

أشرف حكيمي

وسيلعب منتخب فرنسا في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة إنجلترا وفرنسا.