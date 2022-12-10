علم فلسطين وظهور الأم.. احتفالات لاعبو المغرب بالتأهل التاريخي أمام البرتغال

السبت، 10 ديسمبر 2022 - 21:36

كتب : FilGoal

احتفالات لاعبي المغرب بعد التأهل لنصف نهائي كاس العالم

حقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا بالوصول لنصف نهائي كأس العالم 2022 لأول مرة في تاريخه.

وفاز منتخب المغرب على البرتغال بهدف دون مقابل في ربع النهائي.

وعقب المباراة نشر العديد من لاعبي المغرب صورا لمظاهر احتفالاتهم عبر حسباباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وسيلعب منتخب فرنسا في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة إنجلترا وفرنسا.

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