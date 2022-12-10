علم فلسطين وظهور الأم.. احتفالات لاعبو المغرب بالتأهل التاريخي أمام البرتغال
السبت، 10 ديسمبر 2022 - 21:36
كتب : FilGoal
حقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا بالوصول لنصف نهائي كأس العالم 2022 لأول مرة في تاريخه.
وفاز منتخب المغرب على البرتغال بهدف دون مقابل في ربع النهائي.
وعقب المباراة نشر العديد من لاعبي المغرب صورا لمظاهر احتفالاتهم عبر حسباباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
عبد الحميد الصابيري
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إلياس شاعر
December 10, 2022
سفيان بوفال
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جواد الياميق
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سفيان أمرابط
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أشرف داري
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عبد الرزاق حمد الله
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حكيم زياش
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زكريا أبو خلال
Allah u Akbar 👆🏼
HISTORY 🇲🇦 pic.twitter.com/it0LfABm6Y— Zakaria Aboukhlal (@ZAboukhlal) December 10, 2022
أشرف حكيمي
N̶o̶ ̶A̶f̶r̶i̶c̶a̶n̶ ̶t̶e̶a̶m̶ ̶h̶a̶s̶ ̶e̶v̶e̶r̶ ̶r̶e̶a̶c̶h̶e̶d̶ ̶t̶h̶e̶ ̶W̶o̶r̶l̶d̶ ̶C̶u̶p̶ ̶s̶e̶m̶i̶-̶f̶i̶n̶a̶l̶s̶
🇲🇦 MOROCCO 🇲🇦
DIMAA MAGHRIB!! ❤️ pic.twitter.com/goRDaiPiRQ— Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) December 10, 2022
وسيلعب منتخب فرنسا في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة إنجلترا وفرنسا.
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