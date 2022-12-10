كسر رقم تورام.. لوريس أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب فرنسا
السبت، 10 ديسمبر 2022 - 21:20
كتب : FilGoal
أصبح هوجو لوريس حارس مرمى وقائد منتخب فرنسا أكثر اللاعبين في المشاركات الدولية في تاريخ الديوك الفرنسية.
هوجو لوريس
النادي : توتنام هوتسبر
وتفوق لوريس الذي بدأ مباراة إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 2022 على ليليان تورام المدافع الدولي السابق.
ووصل لوريس إلى المباراة رقم 143 في تاريخه مع منتخب فرنسا، وذلك بعدما شارك أمام الأسود الثلاثة.
كما أصبح أكثر لاعب تمثيلا لمنتخب فرنسا في البطولات الكبرى (يورو + كأس العالم) برصيد 33 مباراة متفوقا أيضا على تورام صاحب الـ 32 مباراة.
وأصبح لحارس توتنام 18 مباراة مع منتخب فرنسا في كأس العالم، متفوقا على الثنائي تيري هنري وفابيان بارتيز في المونديال.
وكان لوريس فاز بلقب كأس العالم 2018 مع فرنسا في روسيا.
نرشح لكم
للمرة الـ 11 على التوالي.. إنتر وبايرن ميونيخ في نهائي كأس العالم تشواميني: ننتظر مباراة جميلة ضد المغرب كوندي: مباراة جنونية.. وكنا بحاجة للقليل من الحظ أمام إنجلترا مبابي يحافظ على الصدارة واقتراب ميسي وجيرو.. جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2022 ديشامب: المغرب يستحق الإشادة.. لا يمكن وصفه بمفاجأة البطولة هندرسون: هاري كين سيعود أقوى.. ولا زلت أشعر أن المباراة كانت لنا لنفوز بها كرنفال كأس العالم - جيرو رجل مباراة فرنسا وإنجلترا جيرو: فخور جدا بهذا الفريق