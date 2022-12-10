كسر رقم تورام.. لوريس أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب فرنسا

السبت، 10 ديسمبر 2022 - 21:20

كتب : FilGoal

هوجو لوريس

أصبح هوجو لوريس حارس مرمى وقائد منتخب فرنسا أكثر اللاعبين في المشاركات الدولية في تاريخ الديوك الفرنسية.

وتفوق لوريس الذي بدأ مباراة إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 2022 على ليليان تورام المدافع الدولي السابق.

ووصل لوريس إلى المباراة رقم 143 في تاريخه مع منتخب فرنسا، وذلك بعدما شارك أمام الأسود الثلاثة.

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كما أصبح أكثر لاعب تمثيلا لمنتخب فرنسا في البطولات الكبرى (يورو + كأس العالم) برصيد 33 مباراة متفوقا أيضا على تورام صاحب الـ 32 مباراة.

وأصبح لحارس توتنام 18 مباراة مع منتخب فرنسا في كأس العالم، متفوقا على الثنائي تيري هنري وفابيان بارتيز في المونديال.

وكان لوريس فاز بلقب كأس العالم 2018 مع فرنسا في روسيا.

هوجو لوريس فرنسا كأس العالم 2022
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