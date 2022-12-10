بيرناردو سيلفا: المغرب استحق التأهل لنصف النهائي.. وأهدرنا فرصة ذهبية لكتابة التاريخ

هنأ برناردو سيلفا لاعب البرتغال منتخب المغرب لوصوله إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 عن استحقاق.

وحقق منتخب المغرب الفوز على البرتغال بهدف دون مقابل في ربع نهائي كأس العالم 2022 ليتأهل لنصف النهائي لأول مرة في تاريخه.

وقال سيلفا في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "كان علي أن أشاهد المباراة على التلفزيون اعتقد أنها كانت صعبة جدا ضد فريق يلعب بقوة في الشوط الأول لم نتمكن من كسر خطوطهم وفي الشوط الثاني كنا نشعر بالإحباط، لقد أعطينا كل ما لدينا ولكنه المباراة كانت صعبة نحن نشعر بالإحباط والحزن".

وتابع "كانت تلك هي البطولة الثالثة لي ولكنها كانت الأفضل على الإطلاق مع فريق أكثر اتحادا واعتقدنا أنه من الممكن المضي قدما لكن للأسف لم يكن ذلك ممكننا، اعتذر للبرتغاليين فقد بذلنا قصارى جهدنا لتمثيل الوطن ولكن هذه هي كرة القدم".

واستمر "الأمر سيكون مؤلما دائما ولكن المغرب في نصف النهائي لأنهم استحقوا ذلك، لقد هزموا بلجيكا وإسبانيا والآن البرتغال إنه فريق لديه الكثير من القيم والأسماء لا تهم".

وأضاف "لم نتمكن من العثور على المساحات التي أردناها في الشوط الثاني وبشكل يائس حاولنا وصنعنا بعض الفرص وإحداها كانت في الجزء الأخير من المباراة".

وأكمل "المباراة كانت صعبة ضد فريق قوي يستحق التواجد في كأس العالم مبروك للمغرب".

وأتم "ضاعت فرصة ذهبية لصنع التاريخ والقيام بشيء فريد لبلدنا، الآن انتهت المباراة وأريد أن أعتذر للشعب البرتغالي".

وسيلعب منتخب المغرب في دور نصف النهائي مع الفائز من مواجهة فرنسا وإنجلترا التي ستقام بعد قليل.