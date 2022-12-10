بعد معادلة رقم الكاميرون.. المغرب يعزز سجل انتصارات قارة إفريقيا في كأس العالم

السبت، 10 ديسمبر 2022 - 20:42

كتب : إسلام أحمد

هدف يوسف النصيري في شباك البرتغال

تواصل قارة إفريقيا بفضل منتخب المغرب تعزيز سجلها بعدد الانتصارات بالوصول لـ 8 انتصارات في نسخة واحدة من كأس العالم، وذلك بنسخة قطر 2022.

ووصل منتخب المغرب لنصف نهائي كأس العالم 2022 كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز.

وقبل النسخة الحالية كان أكبر عدد من الانتصارات في نسخة واحدة لمنتخبات إفريقيا هي 4 مباريات في نسختي 2002 و2010، أي أن في 2022 عرفنا الضعف والرقم مرشح للزيادة.

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وأصبح منتخب المغرب ثاني أكثر منتخب تحقيقا للانتصارات في كأس العالم من القارة السمراء بعد نيجيريا (6) وبالتساوي مع الكاميرون والسنغال وغانا برصيد 5 انتصارات.

وارتفع عدد انتصارات قارة إفريقيا في كأس العالم لـ 37 فوزا من 160 مباراة شارك بها 13 منتخبا عبر تاريخ المونديال.

المشاركات الإفريقية التي بدأت منذ نسخة 1930 لم تعرف أي انتصار إلا بنسخة 1978 عندما حقق منتخب تونس الفوز على المكسيك بنتيجة 3-1.

ومنذ ذلك الحين كان الانتصار بمباراة واحدة هو الأقل في نسخة بكأس العالم.

لأول مرة منذ زيادة عدد المنتخبات الإفريقية لـ 5 تحقق جميع المنتخبات فوزا واحدا على الأقل في نفس البطولة خلال 2022.

كما وصل منتخب المغرب لـ 3 انتصارات في نسخة واحدة معادلة أفضل إنجاز إفريقي مع الكاميرون في 1990.

Morocco World Cup 2022 yesterdays results, squad list, fixtures and latest odds

FilGoal.com يستعرض معكم عدد الانتصارات الإفريقية في المونديال وصولا للمشاركة الأفضل في 2022.

كأس العالم 1978 – (تونس) – فوز: 1

تونس 3-1 المكسيك

كأس العالم 1982 – (الجزائر – الكاميرون) – فوز: 2

الجزائر 2-1 ألمانيا الغربية

الجزائر 3-2 تشيلي

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كأس العالم 1986 – (الجزائر – المغرب) – فوز: 1

المغرب 3-1 البرتغال

كأس العالم 1990 – (الكاميرون – مصر) – فوز: 3

الكاميرون 1-0 الأرجنتين

الكاميرون 2-1 رومانيا

الكاميرون 2-1 كولومبيا

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كأس العالم 1994 – (الكاميرون – المغرب – نيجيريا) – فوز: 2

نيجيريا 3-0 بلغاريا

نيجيريا 2-0 اليونان

كأس العالم 1998 – (الكاميرون – المغرب - نيجيريا – جنوب إفريقيا – تونس) – فوز: 3

المغرب 3-0 اسكتلندا

نيجيريا 3-2 إسبانيا

نيجيريا 1-0 بلغاريا

Nigeria was not Prepared for 1998 World Cup - Akpoborie - Latest Sports News In Nigeria

كأس العالم 2002 – (الكاميرون – نيجيريا – جنوب إفريقيا – السنغال – نونس) – فوز: 4

نيجيريا 1-0 السعودية

جنوب إفريقيا 1-0 سلوفينيا

السنغال 1-0 فرنسا

السنغال 2-1 السويد

كأس العالم 2006 – (أنجولا – كوت ديفوار – غانا – توجو – تونس) – فوز: 3

كوت ديفوار 3-2 صربيا ومونتينجرو

غانا 2-0 التشيك

غانا 2-1 أمريكا

منتخب غانا | صحيفة الاقتصادية

كاس العالم 2010 – (الجزائر – الكاميرون – كوت ديفوار – غانا – نيجيريا – جنوب إفريقيا) – فوز: 4

كوت ديفوار 3-0 كوريا الشمالية

غانا 1-0 صربيا

غانا 2-1 أمريكا

جنوب إفريقيا 2-1 فرنسا

كأس العالم 2014 – (الجزائر – كوت ديفوار – الكاميرون – غانا – نيجيريا) – فوز: 3

الجزائر 4-2 كوريا الجنوبية

كوت ديفوار 2-1 اليابان

نيجيريا 1-0 البوسنة

الجزائر الطريق إلى ثمن نهائي كأس العالم 2014 - YouTube

كأس العالم 2018 – (مصر – المغرب – نيجيريا – السنغال – تونس) – فوز: 3

نيجيريا 2-0 إيسلندا

السنغال 2-1 بولندا

تونس 2-1 بنما

كأس العالم 2022 – (الكاميرون – غانا – المغرب – السنغالي – تونس) – فوز: 8

الكاميرون 1-0 البرازيل

غانا 3-2 كوريا الجنوبية

المغرب 2-0 بلجيكا

المغرب 2-1 كندا

السنغال 3-1 قطر

السنغال 2-1 الإكوادور

تونس 1-0 فرنسا

المغرب 1-0 البرتغال

المغرب قارة إفريقيا كأس العالم 2022 كأس العالم
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