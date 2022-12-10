إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز

السبت، 10 ديسمبر 2022 - 20:42

كتب : FilGoal

ميسي وإبراهيم نور الدين

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة مارك كلاتنبرج حكام مباراة الزمالك وبيراميدز.

ويلعب الزمالك ضد بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة للدوري المصري والتي تقام في استاد القاهرة الدولي.

ويدير إبراهيم نور الدين المباراة ويعاونه كل من يوسف البساطي وهشام راشد، وخالد الغندور حكما رابعا.

أخبار متعلقة:
قائمة بيراميدز - استبعاد عبد الله السعيد من مباراة الزمالك حسن شحاتة: تعرضت للظلم مع منتخب مصر.. وأتمنى وصول المغرب لنهائي كأس العالم

والثنائي محمد الشناوي وأحمد بكر للفيديو.

بينما يدير محمود وفا مباراة غزل المحلة والداخلية المؤجلة من الجولة الرابعة، ويعاونه كل من كريم مهيا وأحمد الكيال، وعمرو رمضان حكما رابعا.

ومحمود عاشور ومحمد عطا للفيديو.

أما مباراة سموحة والمقاولون العرب يديرها طارق مجدي ويعاونه كل من عدي عيد ومحمود عامر، ومحمود منصور حكما رابعا، والثنائي محمد عبد العزيز ومحمود عبد السميع للفيديو.

ويتولى محمود ناجي إدارة مباراة طلائع الجيش ضد المصري، ويعاونه كل من محمد عبد المجيد وخالد السيد، ووليد عبد الرازق حكما رابعا، والثنائي محمد علاء هشام ورجب محمد للفيديو.

الزمالك بيراميدز الدوري المصري إبراهيم نور الدين
نرشح لكم
رابطة الأندية تعلن أكرم توفيق أفضل لاعب في الجولة السادسة للدوري قائمة الزمالك - عودة شيكابالا وغياب جابر.. وتواجد دونجا للمرة الأولى أمام بيراميدز قائمة بيراميدز - استبعاد عبد الله السعيد من مباراة الزمالك مران الأهلي – اجتماع كولر وتدريبات بدنية استعدادا لمواجهة الاتحاد الإسماعيلي يعلن إقالة جاريدو.. وأيمن الجمل مدير فني مؤقت في الجول يكشف موقف الجزيري وعبد الشافي ونداي أمام بيراميدز مران الزمالك – عودة شيكابالا وبرنامج خاص لـ الجزيري وجلسة مع نداي قبل مواجهة بيراميدز خبر في الجول – عمر جابر خارج حسابات الزمالك أمام بيراميدز
أخر الأخبار
للمرة الـ 11 على التوالي.. إنتر وبايرن ميونيخ في نهائي كأس العالم ساعة | قطر 2022
تشواميني: ننتظر مباراة جميلة ضد المغرب ساعة | قطر 2022
كوندي: مباراة جنونية.. وكنا بحاجة للقليل من الحظ أمام إنجلترا ساعة | قطر 2022
مبابي يحافظ على الصدارة واقتراب ميسي وجيرو.. جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2022 ساعة | قطر 2022
ديشامب: المغرب يستحق الاعتراف ولا يمكنه وصفه بالمفاجأة ساعة | قطر 2022
هيندرسون: هاري كين سيعود أقوى.. ولا زلت أشعر أن المباراة كانت لنا لنفوز بها ساعة | قطر 2022
كرنفال كأس العالم - جيرو رجل مباراة فرنسا وإنجلترا ساعة | قطر 2022
رابطة الأندية تعلن أكرم توفيق أفضل لاعب في الجولة السادسة للدوري ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 2 انتهت كرة يد - الأهلي (19)-(20) الزمالك.. الأبيض يحسم المواجهة 3 ماركا: تمت.. رونالدو ينضم إلى النصر السعودي في يناير بعقد أسطوري 4 انتهت كأس العالم – المغرب (1) (0) البرتغال.. تاااااااريخ