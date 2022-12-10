إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة مارك كلاتنبرج حكام مباراة الزمالك وبيراميدز.

ويلعب الزمالك ضد بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة للدوري المصري والتي تقام في استاد القاهرة الدولي.

ويدير إبراهيم نور الدين المباراة ويعاونه كل من يوسف البساطي وهشام راشد، وخالد الغندور حكما رابعا.

والثنائي محمد الشناوي وأحمد بكر للفيديو.

بينما يدير محمود وفا مباراة غزل المحلة والداخلية المؤجلة من الجولة الرابعة، ويعاونه كل من كريم مهيا وأحمد الكيال، وعمرو رمضان حكما رابعا.

ومحمود عاشور ومحمد عطا للفيديو.

أما مباراة سموحة والمقاولون العرب يديرها طارق مجدي ويعاونه كل من عدي عيد ومحمود عامر، ومحمود منصور حكما رابعا، والثنائي محمد عبد العزيز ومحمود عبد السميع للفيديو.

ويتولى محمود ناجي إدارة مباراة طلائع الجيش ضد المصري، ويعاونه كل من محمد عبد المجيد وخالد السيد، ووليد عبد الرازق حكما رابعا، والثنائي محمد علاء هشام ورجب محمد للفيديو.