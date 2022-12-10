قائمة بيراميدز - استبعاد عبد الله السعيد من مباراة الزمالك

السبت، 10 ديسمبر 2022 - 20:09

كتب : بسام أبو بكر

عبد الله السعيد - الإسماعيلي × بيراميدز

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز عن قائمة الفريق لخوض مباراة الزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة استبعاد عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق، بعد خروجه بين شوطي اللقاء ضد المقاولون العرب.

وتضم القائمة 21 لاعبا، وجاءت على النحو التالي:

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حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد صادق - وليد الكرتي - عبد الله مجدي

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف

ويحل بيراميدز ضيفا على الزمالك في الثامنة من مساء الأحد 11 ديسمبر على استاد القاهرة الدولي في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة للدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، بفارق 4 نقاط عن الأهلي المتصدر.

على الناحية الأخرى يحتل بيراميدز المركز الرابع بفارق الأهداف عن الزمالك من 5 مباريات أيضا.

وحقق الزمالك وبيراميدز 3 انتصارات وتعادلين لكل منهما حتى الآن في الدوري.

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