روبن دياش: لو احتسبت لنا ركلة الجزاء أمام المغرب لتغيرت الأمور

أبدى روبن دياش مدافع البرتغال ومانشستر سيتي حزنه عقب خسارة منتخب بلاده أمام المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2022.

وقال دياش في تصريحاته: "كانت مباراة معقدة. كنا نعرف الفريق الذي سنواجهه".

وأضاف "علمنا أن المغرب سيصعب اختراقه، ونجحنا في صناعة فرصنا. الخسارة صعبة للغاية".

وأوضح "لو سجلنا هدفا لأكملنا المباراة، ولكن للأسف لم نفعل".

وتابع دياش "الحكم اتخذ قراراته ولم يبتسم في وجهنا، ولكن الفريق كان حاضرا وحاولنا فعل كل شيء".

وواصل "ركلة الزاء التي طالبنا باحتسابها كانت واضحة للغاية بالنسبة لنا، وعدم احتسابها حسم المباراة. التعادل في ذلك التوقيت كان ليعيد كل شيء إلى المربع الأول".

واختتم "الأمر صعب ولكننا سنمضي قدما. لم يكن ذلك يتعلق بكوننا المرشح للفوز، فنحن نعرف جودتنا وما يمكننا فعله".

وخسر منتخب البرتغال أمام المغرب بهدف دون رد سجله يوسف النصيري في الدقيقة 42، ليتأهل أسود الأطلس لمواجهة الفائز من فرنسا وإنجلترا.