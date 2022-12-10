تشكيل إنجلترا - ساوثجيت يتمسك بطريقته أمام فرنسا

السبت، 10 ديسمبر 2022 - 19:42

كتب : FilGoal

إنجلترا - السنغال - هدف جوردان هيندرسون

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا تشكيله لمواجهة فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2022 المقام في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وتأهل المنتخب الفرنسي للدور ربع النهائي بعد الفوز على بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

بينما انتصر منتخب إنجلترا على السنغال بثلاثة أهداف دون مقابل.

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المواجهة هي الـ32 بين المنتخبين على مر التاريخ والسادسة في البطولات الكبرى بين كأس العالم واليورو.

وفاز منتخب إنجلترا في 17 مباراة مقابل تسعة لفرنسا وانتهت خمس مباريات بالتعادل.

وانتصر منتخب الأسود الثلاثة في المباراتين التي جمعت المنتخبين في كأس العالم من قبل عامي 1966 و1982.

وجاء تشكيل إنجلترا كالتالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كايل ووكر - هاري ماجواير - جون ستونز - لوك شاو

خط الوسط: ديكلان رايس – جوردان هندرسون – جود بيلينجهام

خط الهجوم: فيل فودين – هاري كين – بوكايو ساكا

ويلعب اللقاء على استاد البيت.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 والكأس اكسترا بجانب إذاعتها على القناة المفتوحة.

ويلعب الفائز من المباراة مع المغرب في نصف النهائي يوم الأربعاء 14 ديسمبر في التاسعة مساء على استاد البيت.

فرنسا إنجلترا كأس العالم قطر 2022
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