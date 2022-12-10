الركراكي: كتبنا التاريخ للمغرب وإفريقيا.. والروح الجماعية سر الحلم

شدد وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب أن فريقه صنع التاريخ بالصعود لنصف نهائي كأس العالم.

ووصل أسود الأطلس للدور نصف النهائي بالفوز على البرتغال بهدف دون مقابل سجله يوسف النصيري برأسية في الدقيقة 41 بعد عرضية من يحيى عطية الله.

وقال وليد الركراكي في تصريحات لقناة الكأس: "كتبنا التاريخ لبلادنا وإفريقيا عادت إلى الساحة، تخطينا التوقعات وأنا سعيد جدا".

وأضاف "واجهنا فريقا كبيرا بكل هذه النجوم، عانينا من عديد الإصابات قبل وخلال المباراة ولكن من تواجد في الميدان قاتل بكل قوة مع دعم الجماهير".

وواصل "نتقدم أكثر بمواهبنا ولاعبينا رغم كل الإصابات خسرنا ماسينا ولوزا وحاريت وعديد اللاعبين قبل البطولة ولكننا تماسكنا وخلقنا هذه الروح الجماعية لنكمل حلمنا".

واستطرد "كان هناك شكوك حول المدربين الأفارقة في وقت سابق ولكننا أثبتنا قدراتنا".

وأتم "أريد أن أشكر الطاقم الفني والفريق والجماهير غلى كل شيء".

الفوز هو الثالث للمغرب في النسخة الحالية من كأس العالم، والثامن لإفريقيا في 2022 وهو ضعف عدد الانتصارات في أي نسخة سابقة.

وأصبح منتخب المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يصعد لنصف نهائي كأس العالم.