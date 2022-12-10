الركراكي: كتبنا التاريخ للمغرب وإفريقيا.. والروح الجماعية سر الحلم

السبت، 10 ديسمبر 2022 - 19:36

كتب : FilGoal

وليد الركراكي

شدد وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب أن فريقه صنع التاريخ بالصعود لنصف نهائي كأس العالم.

ووصل أسود الأطلس للدور نصف النهائي بالفوز على البرتغال بهدف دون مقابل سجله يوسف النصيري برأسية في الدقيقة 41 بعد عرضية من يحيى عطية الله.

وقال وليد الركراكي في تصريحات لقناة الكأس: "كتبنا التاريخ لبلادنا وإفريقيا عادت إلى الساحة، تخطينا التوقعات وأنا سعيد جدا".

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وأضاف "واجهنا فريقا كبيرا بكل هذه النجوم، عانينا من عديد الإصابات قبل وخلال المباراة ولكن من تواجد في الميدان قاتل بكل قوة مع دعم الجماهير".

وواصل "نتقدم أكثر بمواهبنا ولاعبينا رغم كل الإصابات خسرنا ماسينا ولوزا وحاريت وعديد اللاعبين قبل البطولة ولكننا تماسكنا وخلقنا هذه الروح الجماعية لنكمل حلمنا".

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واستطرد "كان هناك شكوك حول المدربين الأفارقة في وقت سابق ولكننا أثبتنا قدراتنا".

وأتم "أريد أن أشكر الطاقم الفني والفريق والجماهير غلى كل شيء".

الفوز هو الثالث للمغرب في النسخة الحالية من كأس العالم، والثامن لإفريقيا في 2022 وهو ضعف عدد الانتصارات في أي نسخة سابقة.

وأصبح منتخب المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يصعد لنصف نهائي كأس العالم.

وثالث منتخب يتأهل لنصف نهائي المونديال من خارج قارتي أمريكا الجنوبية وأوروبا بعد أمريكا 1930 وكوريا الجنوبية 2002.

ويلعب منتخب المغرب في نصف النهائي مع الفائز من إنجلترا وفرنسا.

وعادل يوسف النصيري لاعب منتخب المغرب الرقم القياسي كهدافا تاريخيا للمنتخبات العربية في كأس العالم.

اللاعب المغربي عادل رقم كل من سامي الجابر وسالم الدوسري ووهبي الخزري الذي سجل كل منهم 3 أهداف.

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النصيري كان قد سجل هدف في نسخة 2018 بمرمى منتخب إسبانيا.

كما رفع رصيده من الأهداف لإثنين في النسخة الحالية بعد أن سجل في مرمى كندا في دور المجموعات.

وبات النصيري الهداف التاريخي لمنتخب المغرب في كأس العالم متخطيا صلاح الدين بصير وعبد الجليل حدا "كماتشو" وعبد الرزاق خيري.

وأصبح النصيري أول لاعب من نادي إشبيلية وأول لاعب عربي يسجل في ربع نهائي كأس العالم.

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