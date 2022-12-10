كرنفال كأس العالم - جواد الياميق.. شريك بانون الذي عوض غياب أكرد أمام البرتغال

ظهر جواد الياميق رفقة رومان سايس في قلب دفاع تشكيل منتخب المغرب لمواجهة البرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022.

وتغلب المغرب على البرتغال بهدف دون رد سجله يوسف النصيري في الدقيقة 42، ليتأهل إلى نصف نهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخ العرب والأفارقة.

الياميق البالغ من العمر -30 عاما- يلعب في صفوف بلد الوليد الإسباني، وظهر بشكل مميز في مواجهة رفاق كريستيانو رونالدو.

من هو جواد الياميق؟

شكّل الياميق ثنائية حديدية في عمق دفاع الرجاء البيضاوي مع بدر بانون قبل أن يتحوّل لقارة أوروبا.

هذه الثنائية امتدت لمنتخب المحليين، إذ ساهما سويًا في تتويج المغرب بلقب كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2018.

يتميز الياميق بالطول الفارع والقوة البدنية، وقد سبق له اللعب في جنوى أيضًا.

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ماذا قدم الياميق أمام البرتغال؟

دقائق اللعب: 90

التشتيت: 10

اعتراض التسديدات: 2

اعتراض التمريرات: 2

التدخلات: 1

الصراعات الأرضية الناجحة: 1 من 1

الصراعات الهوائية الناجحة: 2 من 3

لمسات الكرة: 43

التمريرات الصحيحة: 20 من 25

دقة التمرير: 80%

الكرات الطويلة الصحيحة: 2 من 4