تشكيل فرنسا - ديشامب دون تغييرات أمام إنجلترا

السبت، 10 ديسمبر 2022 - 18:41

كتب : FilGoal

فرنسا وأستراليا - كأس العالم 2022

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا تشكيل فريقه دون تغييرات لمواجهة إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 2022 المقام في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وتأهل المنتخب الفرنسي للدور ربع النهائي بعد الفوز على بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

بينما انتصر منتخب إنجلترا على السنغال بثلاثة أهداف دون مقابل.

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المواجهة هي الـ32 بين المنتخبين على مر التاريخ والسادسة في البطولات الكبرى بين كأس العالم واليورو.

وفاز منتخب إنجلترا في 17 مباراة مقابل تسعة لفرنسا وانتهت خمس مباريات بالتعادل.

وانتصر منتخب الأسود الثلاثة في المباراتين التي جمعت المنتخبين في كأس العالم من قبل عامي 1966 و1982.

وجاء تشكيل فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز- رافائيل فاران - دايوت أوباميكانو- جول كوندي

خط الوسط: أدريان رابيو- أوريلين تشواميني

أمامهما: كيليان مبابي- أنطوان جريزمان- عثمان ديمبيلي

خط الهجوم: أوليفييه جيرو

ويلعب اللقاء على استاد البيت.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 والكأس اكسترا بجانب إذاعتها على القناة المفتوحة.

ويلعب الفائز من المباراة مع في نصف النهائي يوم الأربعاء 14 ديسمبر في التاسعة مساء على استاد البيت.

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