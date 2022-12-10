عميد جديد؟ رونالدو يعادل بدر المطوع بمشاركته أمام المغرب

السبت، 10 ديسمبر 2022 - 18:22

كتب : FilGoal

البرتغال - سويسرا - كريستيانو رونالدو

يواصل كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال كتابة التاريخ بمشاركته أمام المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2022.

ووصل رونالدو إلى مباراته الدولية رقم 196، ليعادل الكويتي بدر المطوع كأكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية في التاريخ.

وشارك رونالدو في الدقيقة 51 رفقة جواو كانسيلو، بدلا من روبن نيفيز ورافاييل جيريرو.

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ووصل المطوع إلى الصدارة العالمية بعدما شارك كبديل أمام الأردن في الجولة الأخيرة من المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا 2023.

وخاض المطوع المباراة رقم 196 محطما رقم الماليزي سوه تشين أوو.

ويطارد رونالدو رقما آخر في المباراة، حيث يبحث عن الهدف التاسع له في كأس العالم ليعادل أوزيبيو في صدارة الهدافين التاريخيين للبرتغال في كأس العالم.

المباراة لا تزال جارية بتقدم منتخب المغرب بهدف يوسف النصيري في الدقيقة 42.

ويلتقي الفائز منهما مع الفائز من مباراة فرنسا وإنجلترا التي ستقام في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد البيت.

وتقام مباراة نصف النهائي بين الفائز من المغرب والبرتغال والفائز من فرنسا وإنجلترا على استاد البيت أيضا، في الرابع عشر من ديسمبر الجاري.

على الناحية الأخرى يلتقي منتخبا الأرجنتين وكرواتيا في الثالث عشر من ديسمبر على استاد لوسيل.

وتقام المباراة النهائية في الثامن عشر من الشهر ذاته على استاد لوسيل.

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